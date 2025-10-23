CapitaLand ra mắt nhà mẫu The Fullton Edition theo tiêu chuẩn quốc tế

CapitaLand Development Việt Nam giới thiệu The Fullton Edition Show Village, khu nhà mẫu dự án The Fullton Edition với hai loại hình biệt thự và clubhouse, giúp khách tham quan trải nghiệm không gian sống tương lai.

Sau The Fullton Lounge ở Tràng Tiền Plaza, CapitaLand Development Việt Nam (CLD VN) giới thiệu The Fullton Edition Show Village quy mô 6.500 m2 tại dự án ở đại lộ Hừng Đông, Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên. Không gian gồm hai loại hình biệt thự Twin villa (biệt thự song lập) và Pool villa (biệt thự đơn lập bể bơi) cùng clubhouse The Fullhaus, giúp khách hàng hình dung rõ cấu trúc nhà ở, vật liệu và tiện ích của dự án. Nội thất khu nhà mẫu do That's ITH tư vấn, lựa chọn vật liệu và đồ trang trí theo hướng đồng nhất công năng - thẩm mỹ.

The Fullton Edition lấy ý tưởng từ hình ảnh những thửa ruộng bậc thang. Đường nét uốn lượn đặc trưng xuất hiện xuyên suốt, từ cổng chào, cảnh quan đến kiến trúc từng căn biệt thự. Mặt tiền mỗi dòng biệt thự đều có điểm nhấn riêng thông qua việc sử dụng vật liệu, tông màu và hệ thống cây xanh. Bên trong, chủ đầu tư sử dụng các nan trang trí, cửa kính rộng, khoảng thông tầng cao, nhằm tối ưu ánh sáng tự nhiên và lưu thông không khí. Không gian sống gần gũi thiên nhiên, mang lại cảm giác thư giãn giữa đô thị.

Ảnh thực tế mặt ngoài căn Pool Villa (biệt thự đơn lập bể bơi) với kiến trúc xếp tầng độc đáo. Ảnh: CapitaLand

Twin villa hài hòa tính kết nối và riêng tư

Mẫu biệt thự Twin villa phù hợp với những gia chủ đề cao sự riêng tư nhưng vẫn muốn gắn kết các thành viên. Phòng khách là điểm nhấn với trần cao 6,7 m cùng khung kính lớn hướng ra sân vườn, đón ánh sáng tự nhiên.

Thiết kế chú trọng tính tiện nghi và linh hoạt. Ngoài phòng khách và bếp ở tầng trệt, biệt thự có 5 phòng ngủ và 2 phòng đa năng.

Từ Twin villa, chủ đầu tư giới thiệu thêm loại hình biệt thự The Grand Mansion với diện tích khoảng 360 m2. Đây là sự kết hợp của hai căn biệt thự song lập, phù hợp cho các gia đình đa thế hệ.

Hình ảnh thực tế phòng khách và phòng ăn ở biệt thự Twin villa được kết nối liền mạch. Ảnh: CapitaLand

Pool villa - không gian sống cá nhân hóa

Ảnh thực tế phòng khách thông tầng 6,7m tại căn biệt thự Pool villa. Ảnh: CapitaLand

Một trong những đặc quyền của chủ nhân Pool villa là tầm nhìn bao bọc bởi không gian xanh, cùng lối đi riêng biệt, dẫn tới công viên trung tâm.

Trung tâm cộng đồng tiện ích cao cấp clubhouse The Fullhaus

Bên cạnh biệt thự là khu clubhouse The Fullhaus do studioMilou đơn vị tư vấn thiết kế cảnh quan và kiến trúc cùng SuMisura (Singapore) tư vấn thiết kế nội thất. Khu Clubhouse The Fullhaus đã hoàn thiện khu vực sảnh đón, phòng chiếu phim đa năng và sảnh tiệc Verde. Theo kế hoạch, The Fullhaus ở dự án thực tế sẽ mở rộng tiện ích gồm góc sinh hoạt gia đình, bể bơi vô cực khoảng 50 m, phòng gym, khu xông hơi. The Fullhaus nằm trong khu công viên trung tâm liền kề khoảng 2 ha tạo chuỗi trải nghiệm liên hoàn trong nhà, ngoài trời.

Hình ảnh thực tế sảnh chính khu Clubhouse The Fullhaus. Ảnh: CapitaLand

The Fullton Edition Show Village cho phép người mua tiếp cận trực tiếp vật liệu, cách bài trí và tiện ích thay vì chỉ qua bản vẽ. Mô hình này hỗ trợ khách hàng có cái nhìn và đánh giá thực tế, không gian sống, kết nối cảnh quan cũng như công năng từng loại hình.

Song Anh