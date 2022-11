CapitaLand Development trao sổ hồng D1Mension và bàn giao căn hộ Zenity

TP HCMCapitaLand Development đã trao sổ hồng cho cư dân dự án D1Mension đợt một, đợt bàn giao sổ tiếp theo dự kiến diễn ra vào quý I/2023.

D1Mension là dự án nhà ở hạng sang đầu tiên của CapitaLand Development tọa lạc tại đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM. CapitaLand Development thuộc nhánh phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand. Ông Wyeren Yap, Tổng giám đốc khu vực phía Nam của CapitaLand Development cho biết, đơn vị đã làm việc chặt chẽ với cư dân của D1Mension để thực hiện thủ tục cấp sổ hồng. Việc này góp phần củng cố uy tín của CapitaLand Development. "Với hơn 28 năm hoạt động tại Việt Nam, mục tiêu trọng tâm của đơn vị là mang đến cho khách hàng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất", ông Wyeren Yap nhấn mạnh.

Cư dân D1Mension nhận sổ hồng đợt một. Ảnh: CapitaLand Development

D1Mension là dự án nhà ở cao 17 tầng, sở hữu nhiều loại hình căn hộ đa dạng gồm căn hai, ba và 4 phòng ngủ, penthouse (căn hộ áp mái) với tầm nhìn bao quát toàn thành phố. Cư dân tại đây sở hữu hàng loạt tiện ích như phòng tập thể dục, thể thao, bể bơi vô cực trên cao...

Dự án từng nhận được các giải thưởng như Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc tại TP HCM (Best Luxury Condo Development Ho Chi Minh City), Thiết kế kiến trúc căn hộ xuất sắc (Best Condo Architectural Design) và Thiết kế nội thất dự án nhà ở xuất sắc (Best Residential Interior Design) tại giải thưởng bất động sản PropertyGuru Việt Nam 2017. Ngoài ra, D1Mension cũng từng đạt danh hiệu Five Stars Awards cho hạng mục Dự án có căn hộ xuất sắc tại giải thưởng bất động sản châu Á Thái Bình Dương 2017.

Mặt trước dự án D1Mension. Ảnh: CapitaLand Development

Bên cạnh hoạt động trao sổ hồng cho cư dân D1Mension, CapitaLand Development tiếp tục triển khai hoạt động bàn giao dự án Zenity cho khách hàng.

"Chúng tôi cũng vui mừng chào đón những chủ nhân của Zenity, dự án nhà ở hạng sang vừa mới ra mắt của công ty. Thông qua đó, CapitaLand Development cam kết tiếp tục kiến tạo nên những không gian làm việc, sinh sống và vui chơi chất lượng cho cộng đồng" ông Yap cho biết thêm.

Các căn hộ tại đây vừa mở bán vào quý III với 198 căn hộ với đa dạng kích thước từ khoảng 69-183m2 gồm nhiều loại hình hai, ba phòng ngủ, duplex và penthouse...

Dự án nằm tại số 608 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu kho, quận 1, TP HCM. Từ đây, cư dân chỉ cách 5-10 phút lái xe đế đến các địa điểm như chợ Bến Thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ và Nhà hát Lớn TP HCM, thuận tiện kết nối với quận 5, quận 7 và TP Thủ Đức.

Dự án Zenity gồm 198 căn hộ. Ảnh: CapitaLand Development

Các tiện ích được thiết kế theo lối sống nghỉ dưỡng riêng tư, mang "phong cách zen trong lòng đô thị". Hàng loạt tổ hợp tiện ích thư giãn - giải trí điển hình như phòng làm việc chung, phòng tập thể dục, phòng dạ tiệc, vườn đại sảnh, sân vườn zen. Cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc thư thái ngay tại hồ bơi Lagoon, quầy bar bên hồ, ghế thư giãn và bể sục vòm ốc đảo. Zenity được chú trọng phát triển các mảng không gian xanh, góp phần làm nổi bật nét giao thoa giữa thiên nhiên thanh bình trong nhịp sống sôi động giữa lòng đô thị.

Zenity từng được vinh danh tại giải thưởng bất động sản PropertyGuru Việt Nam 2021 trong hạng mục Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang xuất sắc.

Quế Anh