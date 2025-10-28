CapitaLand Development thắng giải Nhà phát triển bất động sản xuất sắc

CapitaLand Development (CLD) Việt Nam cùng loạt dự án do thương hiệu phát triển được vinh danh 11 hạng mục giải thưởng tại PropertyGuru Vietnam Property Awards (VPA) 2025.

Doanh nghiệp nhận các giải gồm Nhà phát triển bất động sản xuất sắc, Nhà phát triển bền vững tốt nhất, Nhà phát triển bất động sản được yêu thích và Giải thưởng tác động xã hội.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và quốc tế, cho biết, loạt giải thưởng ghi nhận chuyên môn và nỗ lực của đội ngũ, đồng thời củng cố mục tiêu mở rộng danh mục nhà ở tại Việt Nam lên 30.000 căn vào năm 2029. Theo đó, doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi việc phát triển các không gian sống bền vững, hướng tới cộng đồng thịnh vượng.

CLD nhận danh hiệu Nhà phát triển bất động sản xuất sắc cùng 10 giải thưởng khác tại VPA 2025. Ảnh: CapitaLand

Các dự án do chủ đầu tư này phát triển cũng được vinh danh tại sự kiện. The Orchard, phân khu đầu tiên của Sycamore bàn giao đúng tiến độ, được trao giải Dự án nhà ở hoàn thiện xuất sắc. Tiếp đó, Orchard Grand được vinh danh Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc (khu vực TP HCM mở rộng) nhờ thiết kế, tiện ích và khả năng đáp ứng nhu cầu của cư dân đô thị.

Phân khúc thấp tầng cũng ghi nhận Orchard Mansion với cú đúp giải thưởng Dự án nhà ở xuất sắc nhất Việt Nam và Dự án phát triển nhà ở tốt nhất tại khu vực TP HCM, nhờ kết hợp kiến trúc hiện đại với mảng xanh, cân bằng riêng tư, tiện nghi, kết nối cộng đồng.

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và Quốc tế, nhận giải thưởng Nhà phát triển bất động sản xuất sắc tại VPA 2025. Ảnh: CapitaLand

Đại diện doanh nghiệp cho biết, các dự án tại TP HCM ghi nhận phản hồi tích cực từ thị trường, là tiền đề để các phân khu tiếp theo như Orchard Heights và Orchard Grand đạt tỷ lệ đặt chỗ kín sau khi ra mắt.

Ở khu vực phía Bắc, dự án thấp tầng cao cấp The Fullton tại Hưng Yên cũng được gọi tên ở các hạng mục Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc khu vực Hà Nội mở rộng, Thiết kế kiến trúc nhà ở hạng sang xuất sắc và Thiết kế cảnh quan nhà ở hạng sang xuất sắc. Dự án nổi bật với ngôn ngữ thiết kế, cảnh quan chăm chút cùng việc tích hợp các tiện ích xanh, hướng tới không gian sống như nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị.

Đại diện Orchard Mansion nhận giải Dự án nhà ở xuất sắc (Việt Nam). Ảnh: CapitaLand

Về bền vững, CLD cho biết 14 dự án tại Việt Nam đã đạt các chứng nhận như BCA Green Mark, EDGE, Leed và Well.

"Lấy phát triển bền vững làm giá trị cốt lõi, CLD không ngừng chuẩn hóa việc tích hợp các tiện ích xanh, ứng dụng phương pháp xây dựng thân thiện với môi trường, và đảm bảo các dự án đạt chứng nhận công trình xanh", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Đại diện CapitaLand Development nhận giải thưởng cho dự án The Fullton. Ảnh: CapitaLand

Ở phương diện xã hội, thông qua quỹ CapitaLand Hope, doanh nghiệp triển khai các hoạt động hỗ trợ giáo dục trẻ em từ năm 2007 như cải tạo trường CapitaLand Hy vọng, chương trình Cặp sách cho em, Dinh dưỡng học đường, với hơn 26.000 giờ tình nguyện, hỗ trợ hơn 19.000 trẻ em và thanh thiếu niên.

Theo đại diện doanh nghiệp, giải Nhà phát triển bất động sản được yêu thích lần đầu tổ chức và bình chọn công khai, cùng các hạng mục bền vững, tác động xã hội tiếp tục củng cố vị trí của CLD trên thị trường bất động sản Việt Nam.

Anh Vũ