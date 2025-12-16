CapitaLand Development nhận 6 giải thưởng bất động sản châu Á

CapitaLand Development (CLD) Việt Nam chiến thắng hạng mục Nhà phát triển bất động sản bền vững tốt nhất cùng 5 giải thưởng cho các dự án nhà ở tại PropertyGuru Asia Property Awards, ngày 12/12.

Đây là năm thứ 4 CLD Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết APA - sự kiện thường niên tôn vinh các doanh nghiệp và dự án bất động sản tiêu biểu trong khu vực. Hội đồng giám khảo đánh giá cao các dự án của đơn vị về quy hoạch, thiết kế cùng định hướng phát triển bền vững.

Đại diện CLD Việt Nam nhận giải Nhà phát triển bất động sản bền vững tốt nhất châu Á. Ảnh: CapitaLand

Ở phân khúc nhà ở, Orchard Mansion - phân khu mới nhất thuộc tổng dự án Sycamore tại TP HCM, do CLD hợp tác phát triển cùng United Overseas Australia (UOA), được trao giải Dự án nhà ở tốt nhất. Những phân khu khác của Sycamore như The Orchard và Orchard Grand cũng được vinh danh ở các hạng mục Dự án nhà ở hoàn thiện tốt nhất và Dự án căn hộ cao tầng tốt nhất.

Sycamore là khu phức hợp nhà ở quy mô gần 19 ha, cung cấp đa dạng các sản phẩm từ thấp tầng, trung tầng đến cao tầng. Vị trí mặt tiền đại lộ Hùng Vương giúp dự án kết nối thuận tiện đến trung tâm hành chính, tiện ích giáo dục, trung tâm thương mại và hạ tầng khu vực, đồng thời nằm sát công viên lớn. Sycamore được thiết kế theo tiêu chuẩn Edge, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng, thu gom nước mưa và tăng cường mảng xanh. Dự án cũng tích hợp hạ tầng cho xe điện tại các phân khu, hướng đến mô hình đô thị bền vững.

Orchard Mansion thắng giải Dự án nhà ở tốt nhất. Ảnh: CapitaLand

Tại khu vực phía Bắc, dự án nhà ở thấp tầng The Fullton (Hưng Yên), do CLD phát triển cùng Far East Organization được trao các giải thưởng liên quan đến phân khúc nhà ở hạng sang và thiết kế cảnh quan. Hội đồng giám khảo đánh giá cao định hướng phát triển mật độ thấp, ưu tiên không gian xanh và yếu tố cộng đồng.

Dự án cung cấp các sản phẩm thấp tầng gồm biệt thự và nhà phố với nhiều tiện ích nội khu như clubhouse, hồ bơi và khu vui chơi, hướng tới không gian sống như nghỉ dưỡng giữa đô thị. Vị trí gần các trục giao thông chính tạo thuận lợi cho kết nối đến Hà Nội và các vùng phụ cận, chú trọng không gian sống sinh thái, đề cao trải nghiệm dài hạn và sự gắn kết của cư dân.

The Fullton được vinh danh trong phân khúc nhà ở hạng sang và thiết kế cảnh quan. Ảnh: CapitaLand

Ông Tan Wee Hsien, Tổng giám đốc CLD Việt Nam và quốc tế, cho biết, phát triển bền vững đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược kinh doanh và là kim chỉ nam định hướng phát triển thiết kế trong mọi dự án của CLD. Đến nay, danh mục dự án của doanh nghiệp tại Việt Nam có 14 công trình đạt các chứng nhận xanh như BCA Green Mark, Edge, Leed và Well.

Theo đại diện CLD, các giải thưởng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững đồng thời góp phần nâng cao chất lượng và xây dựng không gian sống thân thiện môi trường tại Việt Nam.

Thành lập từ năm 2005, PropertyGuru Asia Property Awards là giải thưởng bất động sản lớn và danh giá hàng đầu khu vực, với hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Vòng chung kết năm nay diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.

Anh Vũ