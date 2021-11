CapitaLand Development 'gặt hái' loạt giải thưởng

Tổng 7 giải thưởng danh giá ở nhiều hạng mục đã được trao cho đơn vị cùng các dự án của CapitaLand Development.

Theo thông tin từ CapitaLand Development (thành viên của Tập đoàn CapitaLand), lễ trao giải PropertyGuru Việt Nam 2021 diễn ra ngày 26/11 đã đánh dấu một mốc son lớn khi đơn vị nhận cùng lúc 7 giải thưởng ở nhiều hạng mục.

Cụ thể, CapitaLand Development (CLD) được xướng tên tại hạng mục "Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc", "Chứng nhận đặc biệt cho kiến tạo cộng đồng" và "Chứng nhận đặc biệt cho thiết kế và xây dựng công trình bền vững".

Ngoài ra, dự án Heritage West Lake và Define nhận giải "Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc" tại Hà Nội và TP HCM. Giải "Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc" tại Việt Nam một lần nữa gọi tên dự án Define. Cuối cùng, một trong các dự án tiềm năng sắp tới là Zenity cũng ghi dấu ấn với giải thưởng "Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang xuất sắc".

Trong đó, đây là năm đầu tiên CLD chiến thắng ở hạng mục giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc", "Chứng nhận đặc biệt cho thiết kế và xây dựng công trình bền vững", "Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc" và "Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang xuất sắc".

Ông Ronald Tay - Tổng giám đốc CLD Việt Nam, nhận giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc" dành cho CapitaLand Development tại PropertyGuru Việt Nam 2021.

"Trong những năm qua, các dự án phát triển khu dân cư của CLD đã vinh dự nhận nhiều danh hiệu danh giá tại giải thưởng bất động sản PropertyGuru Việt Nam và châu Á. Điều này không chỉ khẳng định chuyên môn dày dạn trong việc phát triển những dự án nhà ở chất lượng cao, mà còn là cam kết của chúng tôi trong việc góp phần làm phong phú thêm cuộc sống của cư dân và kiến tạo cộng đồng tại Việt Nam", ông Ronald Tay, Tổng giám đốc CLD Việt Nam chia sẻ.

Là một công ty bất động sản có trách nhiệm, CLD đặt tính bền vững là triết lý cốt lõi trong mọi hoạt động ngay từ giai đoạn đầu tư, thiết kế, phát triển quỹ đất cho đến vận hành dự án, ông này cho biết thêm.

Trước đó, CLD đã cho ra mắt thiết kế và xây dựng nhiều dự án khu dân cư bền vững tại Việt Nam, có thể kể đến như Feliz en Vista và Vista Verde (TP HCM) hay Seasons Avenue (Hà Nội). Giải thưởng "Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc" và "Chứng nhận đặc biệt cho thiết kế và xây dựng công trình bền vững" chính là minh chứng cho những nỗ lực của CLD trong việc kiến tạo những công trình xanh có vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường, đi cùng việc trang bị hệ thống cảm biến tiết kiệm năng lượng và xử lý rác thải.

Đại diện từ CapitaLand Development nhận giải thưởng "Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc" tại Hà Nội cho dự án Heritage West Lake.

Trong khi đó, hạng mục "Chứng nhận đặc biệt cho kiến tạo cộng đồng" ghi nhận những đóng góp tiêu biểu của CLD cho các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Từ năm 2007, với sự đồng hành của Quỹ thiện nguyện CapitaLand Hope Foundation (CHF) - một nhánh chuyên về từ thiện của Tập đoàn CapitaLand, CLD đã đóng góp hơn 2,8 triệu đô la Singapore nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và cuộc sống của các trẻ em kém may mắn tại Việt Nam. Tính đến nay, CHF đã xây dựng 4 trường Hope School tại các tỉnh Phú Thọ, Long An và Hưng Yên với hơn 1.400 em học sinh đang theo học tại các khối trường mầm non và tiểu học.

Chiến thắng ở hạng mục "Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc" tại Hà Nội, Heritage West Lake tọa lạc ngay vị trí đắc địa thuộc quận Tây Hồ - TP Hà Nội, cung cấp cho thị trường 173 căn hộ hạng sang với sảnh thang máy riêng cho tất cả các căn hộ, cùng hơn 40 tiện ích nội khu đẳng cấp tích hợp các tính năng hiện đại, nổi bật là hồ bơi vô cực nước nóng ngoài trời dài 50m trên cao.

Tọa lạc ngay vị trí đắc địa thuộc quận Tây Hồ, Heritage West Lake là dự án nhà ở cao cấp của CLD tại Hà Nội với 173 căn hộ sang trọng.

Dự án Define có chiến thắng kép ở hai hạng mục "Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc" tại Việt Nam và "Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc" tại TP.HCM, với quy mô 88 căn hộ sang trọng hứa hẹn mang đến cho cư dân trải nghiệm sống đẳng cấp xứng tầm ngay giữa trung tâm thành phố Thủ Đức. Tại đây, cư dân có thể tận hưởng cuộc sống riêng tư biệt lập với việc sở hữu sảnh thang máy riêng, sân vườn hoặc hồ bơi riêng tại hầu hết các căn hộ.

Với 50 tiện ích đặc quyền hiện đại, sang trọng như phòng xì gà hay khu garage xe siêu sang, Define còn có điểm nhấn là hệ thống đỗ xe tự động hiện đại hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm đẳng cấp xứng tầm cho những chủ nhân tương lai.

Đại diện từ CapitaLand Development nhận giải thưởng "Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc" tại TP HCM và "Dự án căn hộ cao tầng xuất sắc" tại Việt Nam cho dự án DEFINE.

Dự án Zenity chiến thắng ở hạng mục "Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang xuất sắc", có quy mô 198 căn hộ với thiết kế tinh tế ngay giữa lòng quận 1, TP HCM. Lấy cảm hứng từ phong cách Scandinavian, dự án với thiết kế nội thất tối giản nhưng đầy tinh tế, với điểm nhấn là các vật dụng, chất liệu và họa tiết mang đậm nét Bắc Âu. Từ sảnh đón khách, quầy lễ tân, các khu vực chung cho đến từng căn hộ đều được thiết kế "ton-sur-ton" với nhiều sắc độ đa dạng, đem đến trải nghiệm cuộc sống đỉnh cao.

Theo thông tin từ CLD thì đơn vị cùng những nhà chiến thắng trong đợt trao giải PropertyGuru Asia Property Awards 2021 lần này sẽ đại diện Việt Nam tiếp tục tranh tài tại giải thưởng quy mô toàn châu Á vào tháng 12 tới. Được thành lập từ năm 2005, PropertyGuru Asia Property Awards là giải thưởng bất động sản lớn và danh giá hàng đầu khu vực, với hội đồng giám khảo độc lập gồm các chuyên gia hàng đầu trong ngành. Kết quả vòng chung kết giải thưởng bất động sản châu Á PropertyGuru Asia Property Awards sẽ được công bố vào ngày 9/12 năm nay.

Thu Hương

Ảnh: CapitaLand Development