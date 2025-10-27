CapitaLand bổ sung 94 biệt thự ven hồ tại TP HCM

TP HCMPhân khu Orchard Mansion thuộc khu đô thị Sycamore do CapitaLand phát triển gồm 94 biệt thự thiết kế theo địa hình dốc, tầm nhìn hướng hồ, công viên.

Orchard Mansion cung cấp hai loại hình sản phẩm: biệt thự vườn và biệt thự đồi. Các căn biệt thự bố trí theo đường cong địa hình, tối ưu tầm nhìn ra công viên và hồ trung tâm rộng 75 ha.

Trên thế giới, các khu biệt thự đồi thường được giới thượng lưu và những ngôi sao lựa chọn nhờ đặc trưng về địa thế, cộng đồng tinh hoa và sự riêng tư. Deep Water Bay Hong Kong (Trung Quốc), Beverly Hills hay Malibu (Mỹ) và Pyeongchang-dong (Hàn Quốc)... là những ví dụ điển hình.

Phối cảnh phân khu thấp tầng Orchard Mansion ven hồ. Ảnh: Sycamore

Không chỉ mang phong cách thiết kế Hillside (sườn đồi), phân khu này còn sở hữu lợi thế ven hồ, vốn được ưa chuộng trên thị trường bất động sản. Tại Trung Quốc, nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Land cho thấy, nhà hướng công viên ở Thâm Quyến cao hơn đến 30,7%; khu dân cư ven mặt nước tại Vũ Hán cũng được định giá cao nhất trong nhóm đô thị xanh. Ở Singapore, thảm thực vật nhiệt đới và mật độ cây xanh quanh nhà ở là điểm cộng của bất động sản.

Tương tự, tại Việt Nam, nhiều chuyên gia ghi nhận nhóm dự án ven sông, gần hồ hoặc công viên ở Hà Nội và TP HCM đạt mức giá cao hơn trung bình từ 20 đến 30%. Những khu vực này cũng trở thành điểm đến của dòng vốn cao cấp, nơi yếu tố hướng sông và không gian mở được xem như thước đo giá trị mới.

Hồ bơi vô cực trên không tại biệt thự. Ảnh: Sycamore

CapitaLand đánh giá, yếu tố xanh, hướng thủy không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn là tài sản hữu hình, được lớp tinh hoa hướng đến khi lựa chọn bất động sản.

Về thiết kế, mỗi căn biệt thự Orchard Mansion có mặt tiền từ 10 m, hệ thống cửa kính rộng và thông tầng lên đến 7 m, tận dụng ánh sáng tự nhiên. Chủ đầu tư bố trí 2 chỗ đỗ xe có mái che cùng vị trí lắp đặt thang máy thuận tiện di chuyển.

Vườn xanh được bố trí trước cửa biệt thự. Ảnh: Sycamore

Điểm nhấn của phân khu là Mansion Club, trung tâm tiện ích với sảnh đón tiếp, phòng gym, khu tiệc trong nhà liên kết vườn BBQ ngoài trời và hồ bơi vô cực.

Dự án còn tích hợp 49 tiện ích cùng 7 khu vườn chủ đề bố trí trong nội khu, tạo trải nghiệm sống đa tầng. Bên cạnh đó, mô hình compound (khép kín) tạo không gian riêng tư và yên tĩnh cho cư dân.

Phân khu này cũng thừa hưởng hạ tầng kết nối từ đô thị Sycamore, gồm đại lộ Phạm Văn Đồng, quốc lộ 13 và tuyến metro tương lai.

Biệt thự đồi với thiết kế thềm nhà nâng cao. Ảnh: Sycamore

Orchard Mansion thuộc dự án Sycamore quy mô 18,9 ha, do CapitaLand Development Vietnam phối hợp Tập đoàn UOA phát triển tại phường Phú Hòa, TP HCM. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 3.500 căn hộ thuộc các phân khu thấp, trung và cao tầng cho khoảng 13.000 cư dân. Tổng vốn đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028.

CapitaLand Development (CLD) là đơn vị phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, sở hữu danh mục đầu tư khoảng 21,3 tỷ SGD tính đến ngày 30/6. Doanh nghiệp tập trung ba thị trường trọng điểm gồm Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, phát triển đa dạng loại hình như dự án phức hợp, trung tâm thương mại, văn phòng, lưu trú, căn hộ, nhà ở, khu công nghiệp, hậu cần và trung tâm dữ liệu.

Song Anh