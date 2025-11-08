Capital Square hướng tới không gian sống thượng lưu ven sông Hàn

Đà NẵngNằm giữa cầu Rồng và cầu Sông Hàn, Capital Square là dự án căn hộ cao cấp trung tâm Đà Nẵng, khai thác lợi thế vị trí ven sông và mô hình sống kết hợp làm việc.

Đà phát triển của du lịch, dịch vụ giúp Đà Nẵng mở rộng hình ảnh đô thị quốc tế, đồng thời thu hút nhóm khách có khả năng chi trả cao tới an cư. 8 tháng đầu năm, Đà Nẵng đón 12,8 triệu lượt khách, trong đó 5 triệu lượt quốc tế; doanh thu lưu trú - ăn uống đạt 36.300 tỷ đồng, vốn FDI thu hút 333,3 triệu USD. Theo nhiều chuyên gia, việc thu hút du lịch, dịch vụ và dòng vốn đầu tư tạo nền tảng thúc đẩy nhu cầu nhà ở cao cấp tại khu trung tâm.

Trong bối cảnh đó, Capital Square tọa lạc ngay bên bờ sông Hàn, giữa hai cây cầu biểu tượng của thành phố trở thành một trong những điểm sáng về mô hình sống, làm việc. Vị trí này giúp công trình tiếp cận hệ thống giao thông, dịch vụ, thương mại, đồng thời khai thác lợi thế cảnh quan mặt nước - yếu tố hiếm có ở các đô thị trung tâm.

Phối cảnh dự án Capital Square ven sông Hàn. Ảnh: CĐT

Dự án định hướng hình thành hệ sinh thái sống, làm việc, kết nối. Phân khu Capital State đóng vai trò trung tâm thương mại - tài chính của quần thể, với hai tòa tháp điểm nhấn. Trong đó, Kings Place là toà căn hộ được bao quanh bởi các tiện ích như tuyến phố thương mại Park Boulevard, trung tâm thương mại Grand Central Mall và quảng trường Capital Park hơn 2.000 m2, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và hoạt động bán lẻ. Queens Place kết nối giữa tuyến phố sầm uất và khoảng xanh của quảng trường, hướng tới nhịp sống cân bằng cho cư dân.

Các không gian công cộng như quảng trường trung tâm, dải phố thương mại và khu tiện ích nội khu được thiết kế để tăng tương tác cộng đồng, phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí của cư dân cũng như khách vãng lai. Mô hình này nhằm tạo dòng khách ổn định cho khối thương mại, đồng thời cải thiện trải nghiệm sống cho cư dân.

Phối cảnh tiện ích vui chơi tại dự án. Ảnh: CĐT

Ngoài lợi thế vị trí, khu vực trung tâm Đà Nẵng đang hưởng lợi từ nhiều dự án hạ tầng lớn. Trong đó, cảng Liên Chiểu có công suất thiết kế 5,7 triệu TEU (tương đương 74 triệu tấn) mỗi năm, tổng vốn đầu tư khoảng 45.268 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý IV đến quý I/2036. Hệ thống hạ tầng mới được kỳ vọng tăng năng lực logistics, thu hút doanh nghiệp và chuyên gia đến sinh sống, làm việc.

Tuyến phố thương mại đáp ứng nhu cầu của chủ nhân căn hộ và thu hút du khách, người địa phương đến ăn uống, mua sắm, vui chơi. Ảnh: CĐT

Về giá, CBRE Việt Nam ghi nhận, cuối thnasg 6, thị trường căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng có giá sơ cấp phổ biến từ khoảng 65 triệu đồng mỗi m2; riêng các dự án ven sông Hàn dao động 130-200 triệu đồng mỗi m2, tăng xấp xỉ 27% so với cùng kỳ năm trước.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence công bố năm 2024, thị trường nhà ở hạng sang tại Việt Nam được dự báo tăng từ khoảng 3,02 tỷ USD năm 2025 lên 5,67 tỷ USD năm 2030. với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 13,45%. Đà Nẵng, với vị trí ven sông - biển và định hướng phát triển đô thị thông minh, được đánh giá là một trong những thị trường dư địa cho phân khúc cao cấp khi nhiều sản phẩm vẫn nằm trong tầm tay của tầng lớp tinh hoa và nhà đầu tư quốc tế.

Với vị trí tại lõi đô thị, dự án hướng đến nhóm khách hàng tinh hoa muốn sinh hoạt trong bán kính gần với dịch vụ, việc làm, trường học. Chủ đầu tư kỳ vọng tính kết nối này sẽ hỗ trợ giá trị khai thác sử dụng lâu dài, bên cạnh yếu tố đầu tư.

Song Anh