Cặp vợ chồng thiệt mạng khi cố ngăn kẻ xả súng ở Australia

Cặp vợ chồng lao tới xô ngã Sajid ngay khi ông ta cầm súng bước ra khỏi xe, song bị bắn thiệt mạng ngay sau đó.

Video được ghi lại từ camera hành trình của phương tiện lưu thông trên đường Campbell Parade, con đường chạy dọc bãi biển Bondi, hôm 14/12 cho thấy nghi phạm Sajid Akram đeo túi, cầm khẩu súng trường bước ra khỏi một chiếc xe màu bạc, với lá cờ của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng phủ lên trên kính lái.

Đúng lúc này, một cặp vợ chồng đang đi bộ gần đó áp sát Sajid. Người chồng mặc áo tím tiến về phía tay súng, đẩy ông ta ngã xuống mặt đường và giằng lấy khẩu súng.

Cặp vợ chồng bị bắn chết khi cố ngăn kẻ xả súng ở Australia Cặp vợ chồng đối đầu tay súng trên con đường dọc bãi biển Bondi, Sydney ngày 14/12. Video: News.com.au

Ông nhặt khẩu súng trường lên, trong khi Sajid loạng choạng lùi về phía vỉa hè. Ông ra hiệu về phía Sajid, dường như đang cố giữ khoảng cách với tay súng.

Tuy nhiên, ông dường như không biết cách sử dụng khẩu súng, mà chỉ cầm nó như cây gậy để đe dọa Sajid. Nghi phạm này sau đó lấy lại thăng bằng, rút ra khẩu súng khác từ trong túi và chĩa về phía cặp vợ chồng.

Sajid, 50 tuổi, bắn ít nhất hai phát về phía hai vợ chồng rồi rút lên cầu đi bộ, nơi con trai ông ta, Naveed Akram, 24 tuổi, đang trấn giữ. Hình ảnh do máy bay không người lái ghi lại vụ tấn công cho thấy cặp vợ chồng nằm bất động cạnh nhau trên vỉa hè sau khi bị bắn. Giới chức xác nhận hai người đã thiệt mạng, nhưng chưa công bố danh tính của họ.

Thi thể cặp vợ chồng trên vỉa hè sau khi đối đầu tay súng. Ảnh: 9News

Sajid Akram, 50 tuổi, cùng con trai Naveed Akram, 24 tuổi, gây ra vụ xả súng khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi hơn 1.000 người đang tham dự ngày đầu tiên lễ hội Hanukkah của người Do Thái trên bãi biển Bondi. Cảnh sát xác định đây là vụ tấn công khủng bố nhằm vào cộng đồng Do Thái.

Cảnh sát xác nhận tìm thấy cờ IS cùng thiết bị nổ tự chế trong chiếc xe mà hai nghi phạm sử dụng. Họ cũng đang xác định lý do hai cha con Akram đến Philippines một tháng trước khi thực hiện vụ xả súng.

Diễn biến từng phút của vụ xả súng tại bãi biển Australia Diễn biến từng phút vụ xả súng. Video: BBC

Huyền Lê (Theo SMH, AFP, 9News)