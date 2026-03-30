Cặp vợ chồng 'tháo chạy' sau 3 tuần sống tự cung tự cấp

Nam PhiMơ ước cuộc sống "bỏ phố về quê" để gần thiên nhiên nhưng vợ chồng Angela Horn sớm vỡ mộng, phải rời bỏ trang trại sau 3 tuần vì kiệt sức.

Angela Horn và bạn đời Saskia, quen nhau từ cuối những năm 1980 tại Johannesburg. Điểm chung lớn nhất của họ là luôn khát khao từ bỏ lối sống đô thị ồn ào. Để hiện thực hóa giấc mơ sống "ngoài lưới điện" (off-grid), họ tiết kiệm bằng cách nhận công việc trông nhà thuê.

Năm 2017, cơ hội đến khi một chủ trang trại ở vùng bán sa mạc Klein Karoo nhờ họ trông nom cơ ngơi trong một tháng để đi du lịch Italy. Cặp đôi ở tuổi trung niên tự nhủ đây là bước đệm hoàn hảo. Họ kỳ vọng được thỏa mãn đam mê làm vườn, nuôi gà và thưởng thức rượu vang mỗi buổi chiều.

Angela Horn đun nấu bằng củi khi sống tự cung tự cấp. Ảnh: Angela Horn

Tuy nhiên, thực tế ập đến như một "khóa học sinh tồn" khắc nghiệt. Thay vì nhổ cỏ đơn thuần, họ phải dùng lưới bọc riêng từng quả trên cây để chống chim phá hoại, đánh vật với khu vườn rau khổng lồ và tưới tiêu cho vườn ô liu rộng lớn dưới cái nóng ngột ngạt. Bể bơi nước mặn của trang trại không có máy bơm, buộc cả hai phải lao động tay chân để tháo nước, cọ rửa và đổ đầy lại mỗi tuần.

Hàng loạt sự cố ngoài ý muốn liên tiếp xảy ra vắt kiệt sức lực của họ. Có lần, Angela đi xuống thị trấn nhưng quên tắt vòi nước suốt 4 tiếng. Lần khác, cả nhà mất điện hoàn toàn do chập cháy cầu chì. Ngay cả đàn gà cũng không đẻ trứng để họ có thể mang đi trả nợ cho hàng xóm như đã hứa.

Đỉnh điểm của sự chịu đựng rơi vào một buổi chiều ở tuần thứ 3. Sau ngày dài lao động vất vả, họ muốn tắm vòi sen nước nóng. Trong lúc làm nóng bình bằng củi, cả hai quên mở van điều áp. Một tiếng rít lớn vang lên, đường ống vỡ tung khiến dòng nước sôi phun xối xả qua cửa sổ nhà. Họ phải thức trắng đêm cầu cứu một vị khách trọ đến hỗ trợ sửa chữa.

"Em không muốn tiếp tục nữa. Lối sống này không dành cho chúng ta", Saskia nói với giọng thất vọng.

Vợ chồng Angela Horn hào hứng với cuộc sống tự cung tự cấp nhưng bỏ cuộc sau ba tuần. Ảnh: Angela Horn

Họ nhận ra yêu thích thiên nhiên không đồng nghĩa với việc có đủ sức khỏe và kỹ năng để duy trì lối sống "bỏ phố về quê". Ngay sau khi rời trang trại, cặp đôi lập tức quay lại lối sống đô thị tại Cape Town. Họ thừa nhận bản thân hạnh phúc hơn khi được đi bộ đến siêu thị và thảnh thơi ngồi ở những quán cà phê.

Hiện tại, sau khi nhận nuôi Miles - một chú mèo già cần chăm sóc y tế đặc biệt, cặp đôi quyết định thuê một căn nhà có sân vườn ở ngoại ô thay vì liên tục di chuyển. Dù trải nghiệm tại Klein Karoo là một "thảm họa", Angela và Saskia cho biết họ vẫn hướng tới lối sống tối giản, nhưng sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về kỹ năng sinh tồn.

Nhật Minh (Theo Metro)