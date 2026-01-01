Cặp vợ chồng quyết sinh 10 con để 'cứu nhân loại'

MỹNgay đầu năm mới, Simone Collins, 37 tuổi, bước vào lần mang thai thứ 6, nhắm đến mục tiêu sinh từ 7 đến 10 người con.

Vợ chồng Simone và Malcolm Collins ở bang Pennsylvania không xem việc sinh con là lựa chọn cá nhân đơn thuần. Với họ, đó là một sứ mệnh. Cặp đôi tin rằng nỗ lực của mình sẽ góp phần cứu vãn tương lai nền văn minh nhân loại, trong bối cảnh tỷ lệ sinh toàn cầu đang suy giảm báo động.

Simone chuẩn bị cho việc làm mẹ với thái độ của một nhà khoa học. Sau khi sinh con út, hai vợ chồng đợi đúng 9 tháng để cơ thể cô hồi phục rồi mới chuyển phôi tiếp theo. Cô trải qua hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu, từ nội soi, sinh thiết tử cung đến kiểm tra máu chi tiết, đồng thời tuân thủ chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt.

Malcolm (bên trái) và vợ nô đùa cùng các con. Ảnh: Washington Post

Do biến chứng từ lần sinh đầu, Simone buộc phải sinh mổ ở tất cả các lần sau. Rủi ro y khoa tăng dần theo từng vết sẹo mổ, nhưng cô không chùn bước. "Tôi chấp nhận rủi ro đó vì những gì tôi làm không chỉ cho bản thân mình", Simone nói.

Trong kho lưu trữ lạnh, gia đình Collins vẫn còn 32 phôi thai chờ đợi.

Gia đình Collins hiện là gương mặt đại diện nổi bật nhất của phong trào "pronatalism" (chủ nghĩa khuyến sinh) tại Mỹ. Trào lưu này cảnh báo rằng xã hội hiện đại đang sinh quá ít con, đe dọa sự ổn định kinh tế và văn hóa lâu dài. Khác với quan niệm truyền thống, họ muốn thay đổi văn hóa bằng cách biến gia đình đông con thành một biểu tượng của "địa vị cao" và sự thành công.

Quan điểm này đặt họ vào vị trí vừa được ca ngợi, vừa bị chỉ trích dữ dội.

Thực tế, mối lo của gia đình Collins không phải không có cơ sở. Theo Liên Hợp Quốc, dân số thế giới dự kiến đạt đỉnh trong khoảng 60 năm tới, sau đó bắt đầu suy giảm. Tại Mỹ, tỷ lệ sinh đã thấp hơn mức thay thế 2,1 từ năm 2007. Hiện gần như toàn bộ các quốc gia phát triển, ngoại trừ Israel, đều đối mặt với tình trạng tương tự.

Các nhà kinh tế cảnh báo, dân số giảm kéo theo hàng loạt hệ lụy: thiếu lao động, hệ thống an sinh quá tải, xã hội già hóa nhanh và nguy cơ bất ổn địa chính trị.

Vợ chồng Malcolm và Simone hiện có bốn con và đang lên kế hoạch sinh con thứ 5 vào năm tới. Ảnh: Washington Post

Malcolm Collins, 38 tuổi, một nhà đầu tư tư nhân, bắt đầu bị ám ảnh bởi vấn đề dân số khi nghiên cứu mô hình kinh tế cho Hàn Quốc - quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới. Những con số khiến anh tin rằng sự sụt giảm nhân khẩu học sẽ dẫn đến sụp đổ kinh tế.

Trở về Mỹ, Malcolm và Simone quyết định biến gia đình mình thành "thí nghiệm sống". Bất chấp những tranh cãi và chỉ trích, họ tin rằng mình đang xây dựng một thế hệ tương lai mang họ Collins - những người sẽ tiếp tục tồn tại khi dân số thế giới đi xuống.

"Tương lai phải đủ rộng để có chỗ cho tất cả mọi người, kể cả những người không đồng tình với chúng tôi", Malcolm nói về viễn cảnh mà anh và vợ đang đánh cược cả cuộc đời để theo đuổi.

Nhật Minh (Theo Washington Post)