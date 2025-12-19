Cặp vợ chồng hai lần trúng số triệu đô

Đôi vợ chồng người Anh từng trúng độc đắc năm 2018 và tiếp tục trúng sau 7 năm, hai lần ẵm giải thưởng 1 triệu bảng (1,3 triệu USD).

Richard Davies, 49 tuổi và vợ là Faye Stevenson-Davies, 43 tuổi, ngày 16/12 nhận số tiền trúng giải độc đắc lần hai, sau khi linh tính mách bảo cứ tiếp tục mua vé số để thử vận may.

"Chúng tôi biết xác suất trúng giải lần nữa là vô cùng thấp", Stevenson-Davies, chuyên gia tâm lý nói. "Nhưng chúng tôi là minh chứng cho việc nếu bạn tin tưởng, mọi việc đều có thể xảy ra".

Đôi vợ chồng người Anh Richard Davie và Faye Stevenson-Davies chụp ảnh bên tấm biển kỷ niệm người trúng giải độc đắc 1 triệu bảng Anh hôm 16/12. Ảnh: CNN

Hai vợ chồng trúng độc đắc lần đầu hồi tháng 6/2018 trong giải xổ số EuroMillions Millionaire Maker, ẵm giải thưởng 1 triệu bảng Anh (1,3 triệu USD).

Dù đã thắng, họ vẫn tiếp tục mua vé số với niềm tin vận may sẽ tới lần nữa. Linh cảm này đã đúng nhưng chiến thắng lần hai gian nan hơn, khi phải mất 4 kỳ quay thưởng liên tục, hai vợ chồng mới chạm tay vào giải thưởng lớn.

"Khi có hai số trùng, bạn sẽ tự động được tặng một vé ngẫu nhiên cho kỳ quay thưởng kế tiếp", Davies, nhân viên giao hàng, giải thích. "Đó chính là cách chúng tôi trúng giải. Chúng tôi trúng hai số, được tặng vé miễn phí... vé đó lại đưa chúng tôi đến kỳ quay tiếp theo".

Họ trúng giải độc đắc 1 triệu bảng Anh trong kỳ quay thưởng ngày 26/11. Các chuyên gia kinh ngạc bởi ước tính tỷ lệ trúng số độc đắc hai lần là 1/24 nghìn tỷ.

Hai vợ chồng vẫn làm việc. Davies cho hay sẽ tiếp tục làm việc 7 ngày một tuần để giao hàng trong mùa lễ, còn vợ anh vẫn duy trì hỗ trợ tâm lý cho khách hàng kể cả vào ngày Giáng sinh.

Hai người chưa quyết định sẽ tiêu số tiền thưởng này như thế nào. "Lần đầu trúng số, chúng tôi đã mua xe hơi tặng một số người, tặng một chiếc xe buýt nhỏ cho đội bóng bầu dục địa phương và giúp đỡ bạn bè, gia đình", Davies nói. "Lần này thì chưa biết. Chúng tôi sẽ từ từ tận hưởng khoảnh khắc này".

Hồng Hạnh (Theo CNN)