Cặp vợ chồng giống nhau 'như hai giọt nước'

Trung QuốcVợ chồng Liang Caiyu và He Xiansheng ở Đông Quản, tỉnh Quảng Đông nổi tiếng vì giống nhau đến mức được nhận xét "dùng chung một khuôn mặt".

Trong video "Ai là chồng, ai là vợ" đăng trên mạng xã hội đầu tháng 10, Caiyu, 30 tuổi và Xiansheng, 31 tuổi xuất hiện với biểu cảm và cử chỉ trùng khớp đến từng giây, khiến khán giả vừa lúng túng vừa thích thú.

Chỉ trong vài ngày, video đạt hơn 38 triệu lượt xem, giúp cặp vợ chồng có thêm hơn 16.000 người theo dõi.

"Đây không phải vợ chồng, mà là anh em sinh đôi thất lạc", "Sinh đôi còn chẳng giống thế này", một số người bình luận.

Liang Caiyu và He Xiansheng khi mới cưới. Ảnh: World Journal

Cô Caiyu cho biết hai người quen nhau qua một buổi hẹn hò giấu mặt và yêu nửa năm rồi cưới. Lúc mới quen, một số người đã nhận xét họ giống nhau. Nhưng đến giờ càng nhiều người nói giống.

"Từ khi kết hôn đến nay, chúng tôi ở bên nhau gần như 24/7. Chắc vì thế càng ngày càng giống", cô nói.

Cặp vợ chồng là chủ một tiệm dược liệu. Trong quá trình kinh doanh, Xiansheng phụ trách phối các gói thuốc, trà thảo dược; còn Caiyu đảm nhận quảng bá trên mạng xã hội. Nhưng điều khiến họ được quan tâm không phải kiến thức về thuốc, mà là vẻ ngoài.

"Chúng tôi mới nảy ra ý tưởng hóa trang và thử độ ăn ý, không ngờ bùng nổ, lượng người theo dõi tăng chóng mặt", Caiyu nói thêm.

Theo các nhà tâm lý học, sự giống nhau giữa các cặp vợ chồng không phải là ngẫu nhiên. Khi chọn bạn đời, con người có xu hướng tìm kiếm "một phiên bản khác của chính mình". Một nghiên cứu tại Đại học Colorado (Mỹ) trên 80.000 cặp cho thấy họ thường giống nhau về IQ, tính cách, lối sống và chỉ số BMI, với sự hội tụ ở 18/22 đặc điểm.

Một số nghiên cứu khác cho rằng "tướng phu thê" phần nào là thiên lệch nhận thức. Khi biết hai người là vợ chồng, não sẽ tự động phóng đại điểm giống nhau và bỏ qua khác biệt. Giống như khi nhìn một bức tranh trừu tượng, chỉ cần ai đó nói "đây là con chim", bạn sẽ bắt đầu tìm cánh và mỏ trong mảng màu.

Vợ chồng Caiyu. Ảnh: World Journal

Bác sĩ Hou Zhenghua, phó chủ nhiệm Khoa Tâm lý - Thể chất y học, Bệnh viện Trung Đại cho rằng hiện tượng "tướng phu thê" có cơ sở khoa học. Theo đó, "hiệu ứng tắc kè hoa" khiến các cặp đôi sống chung lâu ngày vô thức bắt chước biểu cảm, cử chỉ, thói quen sinh hoạt của nhau và khiến người ngoài cảm thấy họ ngày càng giống.

"Tuy nhiên, trường hợp giống đến mức như vợ chồng này rất hiếm", ông nói. "Đa phần chỉ giống nhau ở thần thái, khí chất, chứ không sao y từng nét mặt".

Ông Hou cho rằng sự đồng điệu của vợ chồng Liang hình thành từ hai yếu tố: hấp dẫn bẩm sinh - xu hướng chọn người giống mình, và bồi đắp hậu thiên - quá trình sống chung khiến lối sống, thói quen, trạng thái cơ thể dần hòa nhịp.

Vợ chồng Caiyu. Ảnh: World Journal

Nhờ sự giống nhau, cửa hàng cửa vợ chồng Liang trở nên phát đạt. Thường xuyên có khách từ tỉnh khác đến để xem "cặp đôi copy-paste". Hiện họ có hơn 3.000 khách hàng thường xuyên. Dù nổi tiếng, mỗi ngày vợ chồng Caiyu vẫn cùng nhau chọn dược liệu, quay video, tính sổ sách, nấu ăn

"Hai tâm hướng về một chỗ, sức cùng dồn vào một việc, thần thái tự nhiên sẽ gần gũi nhau thôi", Caiyu nói.

Bảo Nhiên (Theo World Journal)