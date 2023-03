Cặp vợ chồng 'diễn xiếc' trên đèo Hải Vân bị khởi tố

Đà NẵngThấy nhiều người dừng xe trên đèo, vợ chồng Nguyễn Thế Anh "biểu diễn" màn đổi người lái khi chạy xe SH qua khúc cua "cùi chỏ".

Ngày 24/3, Công quan quận Liên Chiểu khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thế Anh, 35 tuổi và vợ Nguyễn Thị Kim Ngân, 24 tuổi, cùng trú huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Vợ chồng Thế Anh thể hiện màn đổi người lái trên xe máy khi qua khúc cua "cùi chỏ". Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó khoảng 16h ngày 19/3, Thế Anh rủ vợ đi xe máy SH lên đèo Hải Vân chơi. Đến khúc cua "cùi chỏ", thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, hai người dừng xe ngắm cảnh rồi "biểu diễn" màn đổi người lái.

Hai người không đội mũ bảo hiểm, chạy xe xuống phía nam đèo Hải Vân rồi Ngân quay đầu xe điều khiển đi lên lại dốc đèo theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế. Khi đến khúc cua "cùi chỏ", Thế Anh hướng dẫn vợ lùi người về phía sau yên xe để mình chồm người qua bên trái lên phía trước, cầm hai tay lái.

Chân trái của Thế Anh để tại gác chân cho người ngồi sau, chân phải duỗi dài theo xe. Trong khi đó Ngân dùng tay ôm thắt lưng của chồng để anh ta điều khiển xe qua đoạn khúc cua nguy hiểm khi có nhiều phương tiện đang tham gia giao thông và nhiều người đứng ven đường.

Công an cho biết vợ chồng Thế Anh đổi lái trên quãng đường dài hơn 100 m. Ngoài ra, có thời điểm Thế Anh còn chạy xe máy một mình trên đèo trong tư thế chân trái đứng trên vị trí để chân bên phải của người ngồi phía sau, chân phải duỗi thẳng theo thân người.

Sau khi từ đèo Hải Vân về nhà tại thôn Thủy Tụ, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, đến 22h cùng ngày, Thế Anh và Ngân tham gia vào vụ đánh nhau gây thương tích tại xã Lộc Vĩnh.

Hành vi "diễn xiếc" của vợ chồng Thế Anh bị một số người quay clip, chia sẻ lên mạng xã hội. Từ biển số xe, lực lượng chức năng đã triệu tập cả hai. Tại cơ quan công an, Thế Anh và Ngân khai thấy người dân tập trung đông tại khúc cua nên "trình diễn" đổi lái để được nhiều người "hô hào, cổ vũ".

Anh đang bị Công an huyện Phú Lộc tạm giữ hình sự để điều tra liên quan vụ Cố ý gây thương tích; Ngân bị Công an quận Liên Chiểu cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh do đang điều trị thương tích vùng đầu từ vụ đánh nhau trên.

Đèo Hải Vân dài 20 km, nối Đà Nẵng với Thừa Thiên Huế. Dù đã có hầm Hải Vân nhưng nhiều người vẫn chọn cách chinh phục đường đèo bằng xe máy. Đèo có ba khúc cua "cùi chỏ" nguy hiểm, trong đó khúc cua ở địa phận Đà Nẵng có view nhìn về thành phố nên thu hút nhiều người dừng chân ngắm cảnh.

Ngọc Trường