Cặp vợ chồng cứu giúp cô gái trên tàu lượn siêu tốc

MỹVợ chồng Evins được ca ngợi như "người hùng" vì đã dùng tay giữ chặt cô gái phía sau bị bung dây an toàn trên tàu lượn đang lao với vận tốc 120 km/h.

Cassie Evins, 33 tuổi, cùng chồng là Chris Evins, 44 tuổi, tối 11/10 đến công viên giải trí Worlds of Fun, thành phố Kansas, bang Missouri để hẹn hò, chơi trò chơi tàu lượn siêu tốc Mamba mà họ đã quen thuộc trong hơn một thập kỷ.

Hai vợ chồng ngồi ở hàng ghế thứ hai. Ngay khi tàu lượn chuẩn bị cú lao đầu tiên từ độ cao hơn 60 m, một cô gái mặc áo nỉ hồng phía sau họ hét lên rằng dây an toàn bị bung trong khi thanh chắn đùi ở cách cô gái khoảng 30 cm, vợ chồng Evins kể với truyền thông Mỹ cuối tuần trước.

Nghe thấy tiếng hét, Cassie lập tức quay đầu lại, dùng tay phải giữ chân cô gái, trong khi Chris vòng tay trái giữ chặt cánh tay, cố định cô khi tàu lao xuống với vận tốc 120 km/h, lượn qua những con dốc cao, những cơn gió táp thẳng mặt.

"Cô chú giữ được cháu rồi. Ta sẽ vượt qua. Bám chặt vào!", Chris, cựu nhân viên y tế khẩn cấp (EMT), nói với cô gái khoảng 15 tuổi. Cô bám chặt đến nỗi cổ tay Chris đầy vết cào xước.

Trò tàu lượn siêu tốc Mamba ở công viên Worlds of Fun, thành phố Kansas, bang Missouri.

Hai vợ chồng thở phào khi ba phút hiểm nguy kết thúc và cô gái bình an vô sự. Họ sau đó mua tấm ảnh chụp khoảnh khắc giữ chặt cô gái, rồi vội đến tìm gặp ban quản lý công viên. Các trò chơi tàu lượn thường lắp đặt camera dọc đường chạy để "bắt" được những khoảnh khắc, biểu cảm của người chơi.

Mamba là trò tàu lượn "biểu tượng" của công viên Worlds of Fun, với đỉnh dốc cao nhất cao 65 m có view nhìn ra toàn bộ công viên và trung tâm thành phố Kansas. Mamba cũng là một trong những trò tàu lượn cao nhất, nhanh nhất thế giới vào thời điểm khánh thành năm 1998.

Phát ngôn viên Six Flags, công ty sở hữu Worlds of Fun, cho biết công viên giải trí đã đóng cửa trò Mamba vào tối hôm đó và mở lại cùng ngày "sau khi kiểm tra kỹ lưỡng".

Tuy nhiên, vài hôm sau, một bé trai khác cũng gặp vấn đề tương tự bé gái ngồi sau vợ chồng Evins. Sở An toàn Công cộng Missouri cuối tháng 10 đã đến kiểm tra và phát hiện 20 trên 36 dây an toàn của tàu lượn không thể khóa chặt, cần thay thế.

Vợ chồng Cassie (phải) và Chris giữ chặt bé gái bị bung dây an toàn giữa trò chơi.

Công viên đã tiến hành thay dây an toàn và mở lại trò chơi. Theo Sở An toàn Công cộng Missouri, trò tàu lượn siêu tốc được trang bị hệ thống an toàn nhiều lớp, với thanh chắn đùi là biện pháp bảo vệ chính, còn dây an toàn "đóng vai trò như biện pháp thứ cấp".

Hành động của vợ chồng Evins thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Mỹ, khi nhiều người ca ngợi họ là những "anh hùng". "Tôi chỉ phản ứng theo cách mà tôi hy vọng bất kỳ ai cũng sẽ làm", Chris trả lời báo chí.

"Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là, nếu đây là con mình thì sao? Tôi chỉ muốn bảo vệ con bé, như một người mẹ", Cassie kể lại.

Trò tàu lượn siêu tốc Mamba ở công viên Worlds of Fun, thành phố Kansas, bang Missouri.

