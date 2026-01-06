Cặp vợ chồng 20 năm làm 'ngân hàng máu' sống

Trung QuốcSở hữu nhóm máu Rh- chỉ chiếm 0,3% dân số, vợ chồng Fang Dongfeng suốt 23 năm không tắt điện thoại, sẵn sàng hủy chuyến du lịch để kịp thời cứu người.

Tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, vợ chồng anh Fang Dongfeng (50 tuổi) và chị Zhu Li (48 tuổi) được mệnh danh là những "ngân hàng máu di động".

Chuyện tình của họ bắt đầu năm 1995. Trong buổi hẹn đầu tiên, khi đi ngang qua xe hiến máu lưu động, Fang rủ bạn gái tham gia. Lần tình cờ này hé lộ sự trùng hợp: Cả hai đều mang gen máu hiếm. Zhu Li nhóm máu B Rh-, còn Fang sở hữu nhóm AB Rh-. Tại Trung Quốc, tỷ lệ người mang máu Rh- rất thấp, được ví von là "máu gấu trúc" vì độ hiếm.

"Kim lấy máu to hơn kim truyền dịch, cô ấy sợ đau nhưng vẫn chấp nhận", Fang nhớ lại. Sự dũng cảm đó khiến anh tin đây là người bạn đời phù hợp.

Vợ chồng Fang Dongfeng, 50 tuổi và Zhu Li, 48 tuổi ở Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Ảnh: Tạp chí Hôn nhân & Gia đình

Ngày 8/10/2002, họ đăng ký kết hôn. Thay vì tiệc tùng, cặp đôi dắt tay nhau đến điểm hiến máu. "Hai cuốn sổ chứng nhận hiến máu đáng giá hơn mọi lời thề", anh Fang nói.

Mang trong mình dòng máu hiếm đồng nghĩa với việc gánh vác trách nhiệm lớn. Suốt hơn hai thập niên, số điện thoại của hai vợ chồng không thay đổi và luôn mở 24/7. Anh Fang, một cựu quân nhân, coi các cuộc gọi từ trạm máu là "quân lệnh".

Kỳ nghỉ quốc khánh Trung Quốc năm 2009, khi cả nhà đang trên đường đi du lịch, Fang nhận cuộc gọi từ Thẩm Dương báo tin một bệnh nhân nguy kịch cần máu gấp. Không đắn đo, hai vợ chồng giải thích với các con, trả vé xe và quay lại. Chuyến đi bị hủy, nhưng một người lạ được cứu sống.

Tháng 1/2015, Fang đang làm việc thì nhận tin báo khẩn. Anh lập tức xin nghỉ. Lúc này, đồng nghiệp mới biết người đàn ông ít nói là một "hiệp sĩ" trong cộng đồng máu hiếm.

Fang Dongfeng và vợ trong một lần đi hiến máu. Ảnh: Tạp chí Hôn nhân & Gia đình

Để đảm bảo dòng máu luôn đạt chuẩn, vợ chồng Fang thiết lập chế độ sống kỷ luật. Anh bỏ hẳn món cơm chan nước thịt khoái khẩu, kiêng rượu bia, thuốc lá và tập thể dục hàng ngày.

Năm 2016, sau khi sinh con gái, cân nặng của chị Zhu Li tăng lên gần 70 kg. Lo ngại chỉ số mỡ máu cao không thể hiến tặng, chị lao vào tập luyện cùng chồng. Sau 3 tháng, chị giảm 15 kg, đủ tiêu chuẩn quay lại trạm máu. Các nhân viên y tế tại Phủ Thuận cho biết, dù tiêu chuẩn dành cho người hiến máu thường xuyên rất khắt khe, vợ chồng Fang luôn đạt chỉ số tốt nhất.

Điều đặc biệt là hai người con của họ cũng thừa hưởng gen này. Năm 2017, con trai đầu lòng được phát hiện mang nhóm máu AB Rh- giống bố. Ba năm sau, con gái út cũng được xác định mang nhóm máu A Rh-. "Tương lai nhà mình sẽ có tới 4 ngân hàng máu di động", người cha tự hào.

Trong căn nhà nhỏ, gia tài quý giá nhất của họ là 30 cuốn sổ chứng nhận với tổng cộng 14.000 ml máu đã hiến - tương đương lượng máu toàn phần của ba người trưởng thành. Năm 2024, gia đình Fang Dongfeng được vinh danh trong danh sách "Người tốt Trung Quốc".

"Giá trị của một gia đình không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu của cải, mà là trao đi được bao nhiêu hơi ấm cho xã hội", anh Fang nói.

Bảo Nhiên (Theo Hôn nhân & Gia đình)