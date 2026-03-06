Cáp treo Vinpearl Nha Trang vào top đẹp nhất châu Á

Tạp chí Travel + Leisure vừa vinh danh cáp treo Vinpearl Nha Trang trong top những tuyến cáp treo đẹp nhất châu Á, góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam.

Theo đánh giá của tạp chí du lịch uy tín hàng đầu thế giới, tuyến cáp treo nối đất liền Nha Trang với đảo Hòn Tre mở ra những "khung cảnh ngoạn mục" tại vịnh Nha Trang. Từ cabin với tầm nhìn 360 độ, du khách có thể ngắm toàn cảnh vịnh biển với làn nước xanh ngọc, những dải cát trắng và các hòn đảo trải dài giữa đại dương.

Cáp treo Vinpearl Nha Trang dài 3,3 km, nối từ đất liền đến đảo Hòn Tre. Ảnh: Vinpearl

Khai trương năm 2007, tuyến cáp treo có chiều dài hơn 3,3 km, từng xác lập kỷ lục cáp treo vượt biển dài nhất thế giới tại thời điểm khánh thành, trở thành dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của hạ tầng du lịch Việt Nam. Ga cáp treo nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, mái vòm lớn và quảng trường hướng ra vịnh. Hệ thống trụ cáp giữa biển được thiết kế lấy cảm hứng từ tháp Eiffel, tạo nên đường chân trời đặc trưng. Khi đêm xuống, công trình được thắp sáng bằng hệ thống LED đổi màu, biến toàn bộ tuyến cáp thành một "cây cầu ánh sáng".

Cáp treo hiện vận hành 120 cabin. Ảnh: Vinpearl

Vinpearl Cable Car Nha Trang có quy mô vận hành hiện đại gồm 120 cabin, sức chứa 12 khách mỗi cabin, đạt công suất tới 5.280 khách mỗi giờ. Hệ thống thiết bị nhập khẩu từ châu Âu, đạt tiêu chuẩn của Hiệp hội Cáp treo Thế giới và có thể vận hành an toàn trong điều kiện gió cấp 7, phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm.

Hành trình vượt biển này còn mở ra cánh cửa khám phá VinWonders Nha Trang - công viên giải trí quy mô gần 50 ha với hơn 100 hoạt động trải nghiệm. Từ tháng 2, nơi đây ra mắt các sản phẩm giải trí mới như Đồi Lễ Hội với các trò chơi cảm giác mạnh, Thủy cung nâng cấp quy tụ hơn 15.000 sinh vật biển, đặc biệt là Lốc xoáy liên hoàn - siêu trò chơi nước lần đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Du khách trải nghiệm cáp treo với tầm nhìn 360 độ. Ảnh: Vinpearl

Ngoài công viên giải trí, đảo Hòn Tre còn hội tụ hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp của Vinpearl với các khu resort sang trọng, sân golf, spa, hồ bơi vô cực và hệ thống nhà hàng đa phong cách, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng - giải trí trọn vẹn.

"Việc được tạp chí Travel + Leisure vinh danh một lần nữa khẳng định vai trò tiên phong của Vinpearl trong việc kiến tạo những công trình mang tính biểu tượng. Đây là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược trong việc đầu tư vào hạ tầng trải nghiệm quy mô lớn, không chỉ nâng tầm chất lượng dịch vụ, còn góp phần định hình vị thế mới cho du lịch Việt Nam trên bản đồ toàn cầu", đại diện Vinpearl cho biết.

Công trình được thắp sáng bằng hệ thống LED đổi màu ban đêm. Ảnh: Vinpearl

Vinpearl là thương hiệu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu Việt Nam, hiện vận hành 60 cơ sở tại 19 tỉnh, thành, bao gồm hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao, khu vui chơi giải trí VinWonders, sân golf và trung tâm hội nghị. Trải qua 22 năm phát triển, Vinpearl sở hữu 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao với 17.300 phòng, 15 VinWonders, 6 sân golf, 3 VinPalace cùng các tổ hợp dịch vụ tích hợp. Với các điểm đến tiêu biểu như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng - Nam Hội An, Hạ Long, Hải Phòng..., Vinpearl kiến tạo những trải nghiệm du lịch chất lượng cao, góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Thanh Thư