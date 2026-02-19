Cáp treo Hòn Thơm gặp sự cố, ảnh hưởng hàng nghìn khách

An GiangHệ thống cáp treo Hòn Thơm, Phú Quốc, tạm ngừng hoạt động chiều 19/2 do sự cố điện, đơn vị vận hành phải huy động hàng chục canô đưa hàng nghìn khách vào bờ.

Theo ban quản lý khu du lịch, hệ thống cáp treo Hòn Thơm xảy ra sự cố lỗi điện vào khoảng 15h, phải dừng hoạt động để kiểm tra an toàn. Thời điểm này khách bắt đầu rời đảo về thị trấn An Thới. Đơn vị đã điều động khoảng 30 canô, xe điện trung chuyển khách ra bến tàu. Tuy nhiên, do lượng khách trong ngày mùng 3 Tết tăng cao, công tác sơ tán khoảng 8.000 lượt khách kéo dài đến sau 19h30 mới kết thúc.

Trọng Anh, dẫn đoàn 30 khách đi tham quan Hòn Thơm sáng 19/2, cho biết kế hoạch ăn tối của đoàn khách đã bị hủy vì mắc kẹt. Họ nhận được thông tin cáp treo gặp sự cố nhưng "vẫn có thể di chuyển chậm" vào khoảng 15h. Khi đoàn ra bến tàu vào 16h, khách đã "dồn đến rất đông".

Du khách lên cano rời đảo Hòn Thơm Du khách lên cano rời đảo Hòn Thơm. Video: Anton Morozov

Anton Morozov, du khách Nga, cho biết phải đợi gần ba tiếng để lên được cano. Ban quản lý khu du lịch đã huy động thêm xe golf để đưa khách ra bến tàu. Dòng người đổ về bến tàu khiến xe di chuyển chậm trong thời tiết nóng, Anton và hầu hết khách đều xuống đi bộ.

"Mọi người đều cố chạy ra bến thuyền nhanh nhất khiến khung cảnh nhiều lúc gần như hỗn loạn", anh nói. Nam du khách cho rằng đây là sự cố ngoài ý muốn và thấy may mắn khi về kịp đất liền trước khi trời tối.

Sau sự cố, ban quản lý khu du lịch đã hoàn tiền vé mua cáp treo cho du khách.

Hàng nghìn du khách đổ ra bến tàu chờ canô để về đất liền. Ảnh: NVCC

Tuyến cáp treo Hòn Thơm Phú Quốc hoạt động từ năm 2018, được Tổ chức Guinness trao tặng Chứng nhận Cáp treo dài nhất thế giới. Tuyến có tổng chiều dài gần 8 km nối từ thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm, giúp du khách rút ngắn thời gian di chuyển từ An Thới đến Hòn Thơm từ 30 phút xuống còn 15 phút.

Đảo Hòn Thơm là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất ở khu nam đảo với nhiều hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng, tắm biển. Theo ghi nhận của các đơn vị lữ hành, từ đầu kỳ nghỉ, lượng du khách đổ về đây lên tới 10.000 lượt mỗi ngày.

