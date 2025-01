Cáp treo chở người giúp giảm tắc đường

New ZealandCabin cáp treo Whoosh dự kiến có tốc độ 40 km/h nhưng không cần dừng lại nên hứa hẹn nhanh hơn nhiều so với lái xe khi đường tắc.

Hệ thống cáp treo đô thị chở người giúp giảm tắc đường Mô phỏng hệ thống cáp treo đô thị của Whoosh. Video: Whoosh

Công ty New Zealand Whoosh phát triển hệ thống cáp treo đô thị giúp giảm tắc nghẽn giao thông, New Atlas hôm 15/1 đưa tin. Cabin mới trang bị động cơ riêng và tích hợp hệ thống chuyển đổi tuyến đường tự động, tự do điều hướng từ điểm này đến điểm khác trong mạng lưới module phức tạp có thể trải rộng khắp thị trấn. Điều này đồng nghĩa, các cabin không cần đi cùng một hướng, có thể tự do chuyển đổi giữa những dây cáp - dự kiến ngắn hơn và rẻ hơn nhiều so với những tuyến dây cáp treo dài truyền thống.

Đây là giải pháp mới và thông minh về vận chuyển đô thị. Giống như taxi bay, các cabin này cách biệt với giao thông dưới mặt đất. Chúng không nhanh bằng taxi bay nhưng sẽ hiệu quả, an toàn và ít ồn hơn.

Các trạm nhỏ sẽ đặt vừa trong một bãi đậu ôtô tiêu chuẩn, đủ lớn để lắp đặt cầu thang xoắn ốc dẫn lên mạng lưới cáp treo cao khoảng 12 m, theo Chris Allington, nhà sáng lập kiêm CEO của Whoosh. Các trạm lớn hơn có thể dễ dàng được xây dựng ngay trên mặt đất. Trạm sẽ có vòng dây cáp riêng ngoài mạng lưới chính để khi các cabin dừng lại, chúng không cản trở cabin khác lưu thông.

Đường cáp sẽ hoàn toàn tĩnh, kết hợp giữa dây cáp căng dài 150 - 300 m và những đoạn đường ray thép ngắn hơn để chuyển hướng mượt mà. "Điều thú vị về dây cáp là bạn có thể vượt qua địa hình khó khăn mà không tốn chi phí. Chúng tôi có thể vượt qua sông, cầu, đường cao tốc. Chúng tôi không cần gắn với những tuyến đường hiện có và thậm chí có thể xây dựng một mạng lưới chạy dọc theo nóc các tòa nhà", Allington nói.

Mỗi cabin sẽ mang theo pin dưới sàn để vận hành hệ thống điều hòa không khí, Wi-Fi, các tiện nghi và thiết bị giải trí, truyền lực cho những bánh xe dẫn động kéo cabin chạy dọc theo dây cáp và đường ray. Hệ thống sẽ tối ưu hóa đường đi của tất cả phương tiện trong mạng lưới. Mỗi cabin sẽ chuyển đổi giữa các đường ray khác nhau tại giao lộ nhờ bánh xe chuyển đổi nhỏ.

Whoosh dự tính tốc độ trung bình của cabin trong mạng lưới là 40 km/h. Nhưng vì không cần dừng, mạng lưới hứa hẹn nhanh hơn nhiều so với lái xe trong khu vực đô thị đông đúc, tắc nghẽn. Tốc độ có thể nhanh hơn trong tương lai, nhưng cần cân nhắc vì càng đi nhanh, khoảng cách giữa các cabin càng cần mở rộng. Do đó, tốc dộ vừa phải sẽ cho phép thông lượng cao hơn.

Hiện tại, Whoosh đang nỗ lực phát triển các nguyên mẫu lên kích thước đầy đủ để chuẩn bị cho một dự án thí điểm tại Queenstown, New Zealand. Công ty đặt mục tiêu ra mắt dịch vụ vào năm 2026. Ngoài chở người, Whoosh cũng có thể sẽ phát triển một hệ thống tương tự dành cho hàng hóa.

Allington cho biết, chi phí cho mạng lưới cáp treo rẻ hơn nhiều so với các phương pháp vận chuyển mặt đất với cơ sở hạ tầng đường bộ tốn 10 - 20 triệu USD mỗi km. Đường sắt nhẹ thậm chí cần tới 100 triệu USD cho mỗi km. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng cáp treo Whoosh dự kiến chi phí chỉ khoảng 5 triệu USD mỗi km.

Thu Thảo (Theo New Atlas)