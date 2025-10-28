Cặp tình nhân nhịn hôn suốt 5 năm yêu

MỹQuen nhau 5 năm nhưng cam kết không hôn suốt thời gian hẹn hò, Kaytlin và Drew Brown, 22 tuổi, chỉ trao nụ hôn đầu khi làm lễ cưới đầu tháng này.

Hai người quen nhau thời trung học, bắt đầu hẹn hò từ tháng 1/2021. Là những người theo đạo Thiên Chúa, họ thống nhất đợi cưới mới quan hệ tình dục. "Vì biết ngôn ngữ tình yêu là sự tiếp xúc thể xác, chúng tôi muốn đặt ra ranh giới rõ ràng để bảo vệ mối quan hệ", Kaytlin nói.

Cảm thấy nụ hôn có thể là cánh cửa dẫn đến sự gần gũi, họ thống nhất không hôn. Để giữ gìn ranh giới, họ cũng không bao giờ ở riêng cùng nhau trước khi cưới.

Kaytlin và Drew Brown hôn nhau lần đầu. Ảnh: Jaycee Quinn

Gia đình ủng hộ nhưng khi chia sẻ câu chuyện của mình trên mạng, họ đối mặt với nhiều ý kiến chỉ trích gay gắt. "Mọi người đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng chúng tôi vui khi được giải thích và chia sẻ lý do của mình", cô nói.

Đầu tháng 10, trong lễ cưới có hơn 160 khách mời, cả hai trao nhau nụ hôn đầu, ngay sau khi nói "Tôi đồng ý".

"Khoảnh khắc ấy thật kỳ diệu. Đó là kỷ niệm tôi sẽ trân trọng suốt đời", Kaytlin kể.

Cô thừa nhận việc chờ đợi không dễ dàng, nhất là khi hai người yêu nhau sâu sắc. "Tất nhiên có lúc khó kiềm chế nhưng tôi không hề hối tiếc. Chờ đợi khiến tình yêu của chúng tôi trở nên đặc biệt".

Vợ chồng Kaytlin hy vọng câu chuyện của mình có thể truyền cảm hứng cho những người trẻ khác.

"Chúng tôi không hoàn hảo, nhưng mong mọi người hiểu nếu muốn đặt giới hạn về cảm xúc hay thể chất trong tình yêu, bạn hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng", Kaytlin nói.

Nhật Minh (Theo Dailymail/Newyorkpost)