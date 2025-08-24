Cấp tập sơ tán tài sản ở bãi tắm nổi tiếng miền Trung

Chiều 24/8, bãi biển Cửa Lò, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An - nơi được dự báo bão đổ bộ, trời mưa nhỏ, vắng bóng du khách. Các nhà ven viển cho nhân viên thu dọn bàn ghế để chống bão.
Nghệ An cấm biển từ 5h hôm nay. Nhà chức trách yêu cầu doanh nghiệp vận tải, sản xuất kinh doanh lên phương án ứng phó, đồng thời cấm xếp container quá hai tầng để tránh đổ vỡ khi gió mạnh.
Anh Thái, chủ nhà hàng hải sản, dùng dây cáp và cây sắt gia cố phía trước nhà hàng. Trên cửa kính anh dùng bàn che chắn tránh gió thổi mạnh bị vỡ.
Phường Cửa Lò hiện có khoảng 25 khách sạn, khu nghỉ dưỡng và hơn 10 nhà hàng phục vụ du khách. Ngoài hệ thống lưu trú, hàng trăm quán ăn, quán hải sản ven biển cũng tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này.
Anh Nguyễn Văn Nga (góc phải) cùng người thân đang cưa cọc tre để chằng chống nhà hàng hải sản ở phường Cửa Lò.
Hai công nhân dỡ panô quảng cáo ngoài trời cho lên xe chở về.
Cửa Lò là một trong những bãi biển đẹp hút khách bậc nhất Bắc Trung Bộ với dải cát trắng mịn, bãi tắm thoai thoải và làn nước trong xanh.
Đi về phía nam gần 80 km, tại bãi biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh, chiều 24/8, trời mưa lớn, chủ các nhà hàng, điểm vui chơi giải trí đang khẩn trương thu dọn đồ đạc.
Hai nhân viên đang chuyển dàn đèn trang trí lên bờ. Tại điểm vui được làm bằng sắt chôn dưới cát, thợ phải dùng máy cắt.
Một doanh nghiệp thuê xe cẩu môtô nước lên xe tải đưa đi trú tránh.
Quán làm bằng khung sắt được hạ xuống, tháo dỡ bạt.
Thiên Cầm là bãi biển nổi tiếng của Hà Tĩnh và Bắc Trung Bộ, hiện có gần 40 nhà hàng và hơn 15 khách sạn.
Tại bãi biển Nhật Lệ, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, chiều 24/8 trời nắng ráo, chủ quán hàng dọc biển thu dọn đồ đạc, tháo biển hiệu phòng chống bão Kajiki.
Tỉnh Quảng Trị cấm biển từ 7h hôm nay. Dự báo không nằm trong vùng tâm bão đi qua, song ông Phạm Thanh Bình, chủ quán kinh doanh ăn uống hải sản bên bãi biển, đã tháo dỡ và dùng dây buộc chặt bảo vệ.
Bà Hồ Thị Nhị đang đào cát tháo dỡ 5 nhà chòi lá dựng ven biển. "Nếu để đây, bão vào sẽ cuốn bay hết, chờ bão tan tôi sẽ dựng lại để kịp đón khách dịp lễ 2/9", bà nói.
Chòi lá khung làm bằng sắt, nặng gần 100 kg cần đến bốn người đưa vào bờ. Dọc bãi biển vắng du khách, hàng quán ven biển đóng cửa.
Anh Tài cùng người thân tháo dỡ bạt che quán tránh bão. "Dự báo bão đổ bộ vào Bắc Trung Bộ nên tôi dỡ hết bạt xuống. Nếu không bão vào cuốn bay hoặc rách", anh giải thích.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 13h, bão trên vùng biển tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách Nghệ An khoảng 520 km, cách Hà Tĩnh khoảng 500 km về phía đông, Quảng Trị 430 km, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 13, giật 15. Theo hướng tây với tốc độ 20 km/h, dự báo đến 13h ngày mai, bão ở ven biển Thanh Hóa - Quảng Trị, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 15.
Cơ quan khí tượng xác định rủi ro thiên tai cấp 4 trên thang 5 cấp đối với vùng biển ven bờ Thanh Hóa - Quảng Trị, trên đất liền là Thanh Hóa - bắc Quảng Trị. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển nam Quảng Trị - Huế (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) cấp độ 3.
Đức Hùng - Đắc Thành