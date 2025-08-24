Cấp tập sơ tán tài sản ở bãi tắm nổi tiếng miền Trung

Anh Thái, chủ nhà hàng hải sản, dùng dây cáp và cây sắt gia cố phía trước nhà hàng. Trên cửa kính anh dùng bàn che chắn tránh gió thổi mạnh bị vỡ.

Phường Cửa Lò hiện có khoảng 25 khách sạn, khu nghỉ dưỡng và hơn 10 nhà hàng phục vụ du khách. Ngoài hệ thống lưu trú, hàng trăm quán ăn, quán hải sản ven biển cũng tạo nên sức hút riêng cho điểm đến này.