Cặp song sinh trùng ADN khiến cảnh sát khó xác định kẻ nổ súng

PhápCặp sinh đôi giống hệt nhau bị cáo buộc giết hai người vào tháng 9/2020, nhưng cảnh sát không biết ai đã nổ súng vì họ có cùng ADN.

Anh em sinh đôi Samuel và Jérémy Y., 33 tuổi, nằm trong số 5 người đàn ông đang bị xét xử về tội giết Tidiane B. (17 tuổi) và Sofiane M. (25 tuổi) vào ngày 14/9/2020 tại Saint-Ouen, vùng ngoại ô phía bắc Paris, và tội âm mưu giết 6 người trong vụ xả súng vào ngày 3/10/2020. Các vụ việc này có liên quan đến buôn bán ma túy và bạo lực băng đảng ở Pháp.

Cặp song sinh bị cáo buộc âm mưu sát hại Tidiane và Sofiane. Theo Liberation, hai nạn nhân bị bắn chết trong một khu nhà ở tại Soubise, bị nghi là nơi buôn bán ma túy.

ADN được tìm thấy trên khẩu súng trường tấn công được sử dụng trong vụ xả súng hồi tháng 10/2020, thuộc về một trong hai anh em sinh đôi. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp y không thể xác định được đó là người nào vì cả hai có cùng ADN.

Theo Le Parisien, hai anh em này là sinh đôi cùng trứng, nghĩa là họ được sinh ra từ cùng một trứng đã thụ tinh và có ADN giống hệt nhau - điều này khiến nhà chức trách không thể phân biệt được họ trong quá trình điều tra và tại tòa án.

"Chỉ có mẹ của họ mới phân biệt được", một điều tra viên cho biết trong phiên tòa xét xử bắt đầu vào ngày 9/2 tại Tòa án Hình sự Seine-Saint-Denis, phía bắc Paris.

Hiện trường vụ án tại Saint-Ouen, tháng 9/2020. Ảnh: Le Parisien

Theo các nguồn tin, không khí tại tòa án nơi phiên tòa xét xử đang diễn ra rất căng thẳng. Cả hai anh em được cho là đã bị đuổi khỏi phòng xử án vì từ chối đứng dậy.

Cảnh sát cáo buộc cặp song sinh đã lợi dụng ngoại hình giống hệt nhau để cản trở quá trình điều tra bằng cách thường xuyên đổi quần áo và điện thoại, cùng nhiều vật dụng khác có thể truy vết.

"Họ đổi quần áo, số điện thoại và giấy tờ tùy thân cho nhau. Trong một thời gian dài, họ đã lợi dụng sự giống nhau này để phục vụ cho hoạt động tội phạm", Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự nói với truyền thông.

Do dữ liệu di truyền không thể phân biệt hai người, các điều tra viên phải dựa vào phân tích dữ liệu video giám sát, nghe lén điện thoại và hồ sơ cuộc gọi để nỗ lực xác minh tung tích và hành trình của họ. Nhưng câu hỏi quan trọng về việc ai đã bắn khẩu súng tang vật vẫn chưa có lời giải.

Phiên tòa vẫn đang tiếp diễn, dự kiến tòa án sẽ đưa ra phán quyết vào cuối tháng 2.

Tuệ Anh (theo BBC, Liberation)