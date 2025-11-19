Cặp song sinh 'đẹp nhất thế giới' chọn an tử cùng ngày

ĐứcAlice và Ellen Kessler, cặp song sinh biểu tượng của giải trí châu Âu, vừa qua đời cùng lúc tại nhà riêng ở Đức bằng phương pháp an tử, thọ 89 tuổi.

Ngày 17/11, Hội Đức vì Cái chết Nhân đạo (DGHS) xác nhận hai nghệ sĩ đã qua đời yên bình tại ngôi nhà chung ở Grünwald, ngoại ô Munich. Sự ra đi này được lên kế hoạch từ lâu, với sự hỗ trợ của luật sư và bác sĩ, tuân thủ phán quyết năm 2020 của Tòa án Tối cao Đức về quyền an tử (tự lựa chọn thời điểm chết, có sự hỗ trợ của chuyên gia y tế).

"Ra đi cùng nhau là điều chúng tôi mong muốn. Chúng tôi muốn tro cốt của mình được ở trong cùng một chiếc bình, đặt cạnh tro cốt của mẹ và chú chó cưng", bà Ellen từng chia sẻ tâm nguyện trên tờ Bild.

Cái chết của họ khép lại một cuộc đời song sinh hiếm có trong lịch sử giải trí: cùng trứng, cùng đứng trên sân khấu, cùng sống dưới một mái nhà và chọn cùng một ngày để ra đi.

Alice và Ellen Kessler ở tuổi 20. Ảnh: Euronews

Alice và Ellen sinh năm 1936 tại Nerchau, bắt đầu học múa ballet từ năm 6 tuổi và biểu diễn tại Nhà hát Opera Leipzig. Năm 1952, họ theo gia đình sang Tây Đức để tìm kiếm cơ hội mới. Bước ngoặt đến vào năm 1955, khi Pierre-Louis Guérin, giám đốc nhà hát Lido danh tiếng ở Paris, đưa hai cô gái 19 tuổi lên sân khấu đại lộ Champs-Élysées.

Với chiều cao nổi bật, mái tóc vàng và đôi chân dài, chị em Kessler nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. Thập niên 60, họ khuynh đảo truyền hình Mỹ khi xuất hiện trên The Ed Sullivan Show, biểu diễn cùng những huyền thoại như Frank Sinatra, Fred Astaire. Ông hoàng nhạc Rock & Roll Elvis Presley từng mê mẩn và mời họ đóng phim chung, nhưng hai chị em từ chối vì sợ bị đóng khung vào các vai diễn ca nhạc.

Năm 1962, họ chuyển đến Italy và tạo nên "cơn sốt" văn hóa tại đây. Là những người phụ nữ đầu tiên dám khoe chân trên truyền hình Italy, họ được mệnh danh là "đôi chân của đất nước". Vở nhạc kịch Viola, violino e viola d'amore của họ thành công vang dội, chinh phục cả những nhà phê bình khó tính nhất.

Đỉnh cao của sự táo bạo là năm 1976, ở tuổi 40, cặp song sinh xuất hiện trên bìa tạp chí Playboy, số báo đã bán sạch kỷ lục trong thời gian ngắn.

Hai chị em ở độ tuổi 40. Ảnh: Dailymail

Dù có sự nghiệp rực rỡ và nhiều người theo đuổi, cả Alice và Ellen đều không kết hôn. Họ từng tiết lộ nỗi ám ảnh về người cha nghiện rượu và bạo hành nên chọn sống độc thân. Alice có những mối tình sâu sắc nhưng bà khẳng định sự gắn kết với người em song sinh mới là vĩnh cửu.

"Sự kỷ luật, lòng biết ơn và mối liên kết không thể tách rời là bí quyết của chúng tôi", Alice từng nói.

Năm 1986, họ trở về Đức, sống trong ngôi nhà liền kề chỉ ngăn cách bằng một cánh cửa trượt để vừa có sự riêng tư, vừa luôn bên cạnh nhau. Ở tuổi xế chiều, họ vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực làm từ thiện. Tháng 7/2025, chỉ vài tháng trước khi mất, họ vẫn xuất hiện trước công chúng để nhận Huân chương Công trạng Bavaria.

Cặp song sinh Alice và Ellen Kessler. Ảnh: Dailymail

Chi phí cho ca trợ tử của hai chị em vào khoảng 6.000 euro. Với "hai bông hồng nước Đức", đó là sự chuẩn bị cuối cùng cho một cái kết viên mãn, đúng như lời thề bên nhau trọn đời.

Một bài tưởng niệm trên đài phát thanh của Italy Radio Monte Carlo viết: "Họ ra đi cùng nhau, như cách họ đã sống: không thể tách rời. Một cặp nghệ sĩ độc nhất vô nhị, để lại dấu ấn không thể phai mờ".

Bảo Nhiên (Theo Merkur/Euronews)