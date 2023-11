Cặp sao Philippines chia tay sau 11 năm yêu

PhilippinesDiễn viên Kathryn Bernardo và Daniel Padilla - đóng chung phim truyền hình "Hãy tin em thêm lần nữa" - kết thúc mối tình 11 năm.

Ngày 30/11, Kathryn Bernardo đăng trên Instagram: "Một chương trong cuộc đời khép lại. Tôi hy vọng điều này giúp chúng tôi tiến về phía trước. 11 năm mang lại cho tôi niềm vui, sự phiêu lưu và cảm giác ấm áp. Chúng tôi đã xa nhau một thời gian và cuối cùng phải nhận ra cả hai không thể quay lại như xưa".

Kathryn Bernardo (trái) và Daniel Padilla lúc còn yêu nhau. Ảnh: Rappler

Trong bài viết, Kathryn mong người hâm mộ chấp nhận chuyện chia tay của cả hai. Diễn viên kết thúc bằng lời nhắn đến Daniel: "Deej, anh đã cho em 11 năm tươi đẹp, tình yêu em mãi trân trọng. Em sẽ luôn biết ơn".

Daniel phản hồi trên Instagram cá nhân bằng bức ảnh chụp cả hai. Anh cảm ơn Kathryn đã dành cho mình khoảng thời gian yêu đương, nhắn nhủ dù khó khăn, hai người luôn phải cố gắng hướng đến tương lai.

Nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối cho chuyện tình của Kathryn và Daniel. Diễn viên Denise Laurel bình luận: "Chúng ta không thường xuyên gặp nhau nhưng biết tôi yêu bạn và tôi luôn ở đây. Showbiz Philippines luôn tự hào về hai bạn". Nghệ sĩ hài Melai Cantiveros viết: "Chúng tôi tôn trọng quyết định của hai người và sẽ luôn yêu các bạn".

Kathryn Bernardo và Daniel Padilla hát "Got To Believe/Pangako Sa'Yo" Kathryn Bernardo và Daniel Padilla hát "Got To Believe" (Pangako Sa'Yo) ở sự kiện Giáng sinh năm 2015 của đài ABS-CBN (Philippines). Video: YouTube ABS-CBN Entertainment

Kathryn Bernardo, 27 tuổi, được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn trong Trò đùa của số phận, Hãy tin em thêm lần nữa, Hẹn ước tình yêu. Cô được coi là một hiện tượng trong làng giải trí Philippines với số lượng người hâm mộ đông đảo trong và ngoài nước, trong đó có Việt Nam, Indonesia, Malaysia.

Daniel Padilla, 28 tuổi, là diễn viên, người mẫu, ca sĩ. Padilla gây chú ý khi tham gia vai nhỏ trong Gimik (2010). Năm 2012, nghệ sĩ phát hành album đầu tay Daniel Padilla, bán hơn 10.000 bản trong chưa đầy một tuần.

Hãy tin em thêm lần nữa - Joaquin tỏ tình Chichay Trích đoạn Joaquin (Daniel Padilla) tỏ tình Chichay (Kathryn Bernardo) trong phim "Hãy tin em thêm lần nữa". Video: Today TV

Daniel Padilla là mối tình đầu của Kathryn, cả hai yêu nhau khi hợp tác trong loạt phim truyền hình Growing Up (2011-2012). Hai nghệ sĩ tiếp tục đồng hành trong Princess and I (2012), She's Dating The Gangster (2014), The Hows of Us (2018), được nhiều khán giả yêu mến. Trong Hãy tin em thêm lần nữa (Got to Believe, 2013), Kathryn vào vai Chichay, làm người giúp việc, chăm sóc cho cậu chủ Joanquin (Daniel Padilla). Năm 2016, cả hai nhận giải thưởng Ngôi sao Xanh hạng mục Nam/ Nữ diễn viên nước ngoài được yêu thích nhất.

Quế Chi