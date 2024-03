Cặp sao 'Hãy nắm tay anh' vượt nỗi đau mất ba con

Bên cạnh đó, Jin Tae Hyun còn viết cuốn tự truyện đầu tay - Still one step again (Vẫn còn một bước nữa), dự kiến phát hành ngày 1/4. Tác phẩm mô tả quá trình tài tử và bạn đời phấn khởi khi biết tin có con, nhưng ba lần khổ sở tạm biệt bé (các năm 2020, 2021, 2022). Thể trạng yếu, rối loạn miễn dịch, lớn tuổi là nguyên nhân khiến Park Si Eun liên tiếp sảy thai.

Tae Hyun nói không thêm bớt bất kỳ sự kiện nào trong tự truyện. Đến cuối đời, anh và vợ không thể quên chuỗi ngày tuyệt vọng, khóc cạn nước mắt, nhất là lúc con thứ ba chết lưu ở gần tháng thứ chín thai kỳ (tháng 8/2022). Tuy nhiên, họ không chìm đắm hay mãi nhìn về quá khứ. "Dù biết sẽ phải chịu thêm cú sốc, chúng tôi vẫn không nguôi khao khát làm cha mẹ, mong một ngày thiên thần sẽ đến", Park Si Eun cho hay.

Bìa tự truyện "Still one step again " của Jin Tae Hyun, ra mắt ngày 1/4. Ảnh: Opendoorbooks7

Tài tử Hàn cũng dành phần lớn thời lượng sách thể hiện tình yêu với vợ, lòng biết ơn cuộc sống, con người, cổ vũ người chung hoàn cảnh. "Hy vọng sự mất mát to lớn mà vợ chồng tôi trải qua sẽ mang lại cho bạn niềm an ủi, truyền thông điệp chữa lành", anh nói và lý giải không ai thoát khỏi khó khăn, thử thách ập đến ở mọi thời điểm trong đời. "Thực tế, nhiều người mãi mắc kẹt trong nỗi đau đó, không chịu tiến thêm bước nữa. Tôi muốn khuyến khích mọi người mạnh mẽ vượt nỗi đau, sự bế tắc. Phía trước còn rất nhiều điều chờ đợi chúng ta".

Lần đầu kể chuyện đời mình, Tae Hyun không khỏi lo lắng. "Từ giờ, tôi sẽ viết nhiều nội dung sống động, đa thể loại. Hy vọng có khởi đầu thuận lợi, qua đó giúp tôi hoàn thành tốt vai trò diễn viên, biên kịch", anh nói trên Xsportnews.

Jin Tae Hyun - Park Si Eun bén duyên năm 2010 khi đóng Pure Pumpkin Flower, ba năm sau tái hợp trong Hãy nắm tay anh. Họ cưới năm 2015, hưởng trăng mật ở đảo Jeju. Tại đây, họ thăm một cô nhi viện, gặp gỡ Se Yeon, nhiều lần quay lại thăm nom. Năm 2019, Se Yeon tới Seoul học đại học, cặp sao nhận cô làm con nuôi, đài thọ học phí. Nhờ tích cực trong các hoạt động thiện nguyện, tháng 11/2023, cặp uyên ương được chính phủ Hàn vinh danh. Cặp sao nhận nhận huy chương, bằng khen của chính phủ Hàn nhờ có nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ trẻ khuyết tật và người nghèo. Ảnh: Instagram Taihyun_zin Jin Tae Hyun gia nhập làng giải trí từ giữa thập niên 1990, từng hoạt động dưới tên thật Kim Tae Hyun giai đoạn 1996-2010. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Nữ hoàng tuyết, Ông hoàng khách sạn, Monster, All for love. Park Si Eun hơn chồng một tuổi, từng tham gia Nonstop, The Iron Empress, It was love. Jin Tae Hyun, Park Si Eun trong 'Hãy nắm tay anh' Jin Tae Hyun, Park Si Eun trong "Hãy nắm tay anh". Video: MBC

Thiên Lam