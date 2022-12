Cáp quang biển AAE-1 gặp sự cố

Tuyến cáp Asia Africa Europe 1 (AAE-1) đang gặp sự cố và gây ảnh hưởng đến dịch vụ Internet đi quốc tế của Việt Nam.

Theo đại diện một nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), toàn bộ lưu lượng trên tuyến AAE-1 đã bị mất từ cuối tháng 11 do phân đoạn S1H gặp lỗi dò nguồn (Shunt). Vị trí lỗi nằm cách trạm Aguilar trong vùng biển Hong Kong hơn 3 km. Lỗi dò nguồn xảy ra khá phổ biến với cáp quang biển, thường do neo tàu, tàu đánh cá, dòng chảy mạnh kéo dây cáp dọc theo đáy biển hoặc thậm chí do sinh vật biển.

Đơn vị quản lý AAE-1 chưa đưa ra lịch khắc phục sự cố. Các ISP trong nước đã thực hiện phương án dự phòng, điều hướng lưu lượng nhưng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế vẫn bị ảnh hưởng, hoạt động chập chờn tùy thời gian sử dụng.

Sơ đồ tuyến cáp asia Africa Europe 1 (AAE-1). Ảnh: Telecomreviewasia

Asia Africa Europe 1 bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2017, giúp Việt Nam kết nối hướng đến khu vực châu Âu, Trung Đông cũng như bổ sung lưu lượng dự phòng đi Hong Kong và Singapore.

Ngoài AAE-1, một tuyến cáp khác vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn là AAG. Hướng cáp đi Singapore của AAG gặp lỗi trên nhánh S1B, S1D từ cuối tháng 6 nhưng hiện chưa sửa xong. Trong khi đó, hướng kết nối đi Hong Kong cũng bị trục trặc trên nhánh S1I và dự kiến khắc phục trong vài ngày tới.

Hồi tháng 7, tuyến cáp APG cũng gặp sự cố trên nhánh S3, ở vị trí cách trạm cập bờ Chongming (Trung Quốc) 427 km. Trước đó vào tháng 4, APG gặp lỗi đứt sợi trên phân đoạn S1.7 và mất 10 ngày xử lý.

Trong sự cố cáp quang biển trước đó, đại diện Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) đánh giá các nhà mạng trong nước thực tế đã quen ứng phó với tình trạng trên. Vì vậy, mức độ ảnh hưởng thường sẽ có tính chất cục bộ và diễn ra ở một số giai đoạn nhất định.

Hoài Anh