Cáp Nhĩ Tân - điểm đến mùa đông hút khách Việt

Trung QuốcLễ hội băng đăng tổ chức hàng năm với quy mô hàng đầu thế giới, chi phí hợp lý giúp Cáp Nhĩ Tân năm nay hút khách Việt.

"Thành phố băng" Cáp Nhĩ Tân năm nay được du khách Việt quan tâm và đăng ký tour từ sớm. Từ tháng 10, nhiều công ty đã mở bán tour Cáp Nhĩ Tân khởi hành tháng 12, Giáng sinh và Tết Dương lịch. Khách chốt tour sớm, với giá dao động quanh mức 30 triệu đồng, so với mức 32-35 triệu đồng những năm trước.

Trải nghiệm ở Cáp Nhĩ Tân năm nay cũng nhiều hơn, thu hút lượng khách Việt tăng 15-20% so với cùng kỳ. Theo đại diện một công ty du lịch tại Hà Nội, trong tháng 11 công ty có 4 đoàn khách mua tour Cáp Nhĩ Tân, mỗi đoàn 25 người. Từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, công ty mở thêm tour bay charter với tần suất 4 chuyến mỗi tháng.

Một góc lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân đầu năm 2024. Ảnh: Reuters

Có gì hấp dẫn ở Cáp Nhĩ Tân?

Cáp Nhĩ Tân nằm ở đông bắc Trung Quốc, là thành phố đông dân thứ 8 của quốc gia này, cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, công nghiệp, văn hóa và truyền thông của vùng đông bắc.

Thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang được mệnh danh là "Thành phố băng" hay "Moskva Phương Đông" vì khí hậu lạnh giá và là điểm du lịch mùa đông nổi tiếng. Nhiệt độ trung bình năm ở đây là 6 độ C, cao nhất 23 độ C và thấp nhất -16 độ C, mùa đông dài và mùa hè ngắn.

Không chỉ du khách Trung Quốc, khách nhiều nước châu Á đổ đến Cáp Nhĩ Tân vì lễ hội điêu khắc băng đăng có lịch sử hàng chục năm (từ năm 1963), quy mô hàng đầu thế giới.

Từ đầu tháng 12 khi nhiệt độ xuống thấp, nước sông Songhua đóng băng, công nhân sẽ cắt và vận chuyển các khối băng từ sông, mang về chạm khắc, kết nối, sử dụng các công cụ như xẻng, cưa để cắt, đánh bóng, tạo hình các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật. Trong khoảng 3-4 tuần, công việc này sẽ được hoàn thiện để trưng bày và đón du khách.

Lượng băng được sử dụng là hơn 200.000 m3 (khoảng 80 hồ bơi tiêu chuẩn Olympic). Một chiếc xe tải thông thường chở 4-7 m3 băng mỗi lần, nên ít nhất phải có 30.000 đến 50.000 chuyến xe được huy động để vận chuyển.

Các điểm tham quan ở Cáp Nhĩ Tân

Khu thắng cảnh Đảo Mặt Trời

Nằm ở bờ bắc sông Songhua, Đảo Mặt Trời là khu danh lam thắng cảnh diện tích lớn nhất thành phố với 15 km2. Khung cảnh thiên nhiên ở đây mang phong cách châu Âu, với những cây cổ thụ cao, đầm lầy rộng, bãi tắm nắng.

Bảo tàng Nghệ thuật Băng tuyết là điểm nhấn của khu với các tác phẩm điêu khắc băng và phong cảnh tuyết. Nơi này còn có các Bảo tàng Nghệ thuật Yu Zhixue, Triển lãm Nghệ thuật Nga, Bảo tàng Nghệ thuật Dân gian Phương Bắc, Triển lãm Văn hóa Băng tuyết Cáp Nhĩ Tân và nhiều không gian khác để ghé thăm. Thị trấn kiểu Nga và Công viên Hữu nghị Cáp Nhĩ Tân - Niigata là nơi du khách tìm hiểu về nhiều phong tục độc đáo.

Công viên giải trí Cáp Nhĩ Tân

Nằm trong Đảo Mặt Trời, đây là công viên giải trí biểu diễn động vật vùng cực đầu tiên trên thế giới. Du khách có thể chiêm ngưỡng màn biểu diễn của những loài động vật xứ lạnh như cá voi trắng, chim cánh cụt Nam Cực, gấu Bắc Cực và sư tử biển Billy trên nền những bài hát nổi tiếng.

Công viên Thế giới băng tuyết

Nằm ở bờ bắc sông Songhua, phía tây đường cao tốc Cáp Nhĩ Tân - Hắc Hà, liền kề Đảo Mặt Trời, công viên là thiên đường băng tuyết rộng lớn tích hợp hoạt hình, các buổi trình diễn nhào lộn, triển lãm điêu khắc trên băng kết hợp giữa công nghệ và văn hóa. Khi trời tối, thế giới băng tuyết càng rực rỡ và huyền ảo.

Phố trung tâm

Được xây dựng năm 1898 hiện là khu phố thương mại sầm uất với tổng chiều dài 1.450 m, bắt đầu từ Đài tưởng niệm chống lũ sông Songhua ở phía bắc đến phố Jingwei ở phía nam. Central Street có nhiều công trình kiến trúc phong cách phương Tây với gần 300 năm. Đến đây, du khách có cảm giác như đang ở Regent Street ở London, Champs Elysees ở Paris, Linden ở Berlin, Ginza ở Tokyo hay Bến Thượng Hải ở Thượng Hải.

Công viên hổ Siberia

Đây là trung tâm nuôi hổ Siberia lớn nhất thế giới và là công viên động vật quý hiếm, kết hợp giải trí, giáo dục và nghỉ dưỡng. Công viên được xây dựng trên cơ sở bảo vệ loài động vật quý hiếm với mục đích đưa hổ trở về rừng và chăm sóc tinh thần cho loài hổ. Nơi đây gồm công viên hổ trưởng thành, công viên đàn con, công viên hươu, gấu, trung tâm giáo dục khoa học và khu giải trí.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Yabuli

Nằm cách thị trấn Yabuli, thành phố Shangzhi 25 km về phía đông nam, đây là khu trượt tuyết lớn nhất ở Trung Quốc, từng tổ chức nhiều đại hội thể thao mùa đông của châu Á và thế giới. Cơ sở vật chất đầy đủ, những biệt thự khép kín trên núi có thể đảm bảo chỗ ở cho cả nghìn người.

Chương trình lễ hội 2025

Du khách nhí thích thú với cầu trượt băng ở lễ hội 2024. Ảnh: Reuters

Lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân năm nay khai mạc ngày 5/1/2025, nhưng các tác phẩm điêu khắc băng và nhiều hoạt động sẽ bắt đầu từ giữa tháng 12, kéo dài đến cuối tháng 2/2025.

Khu công viên trung tâm mở cửa từ 10h đến 22h mỗi ngày. Thời điểm tốt nhất để tham quan là từ khoảng 15h để chiêm ngưỡng băng đăng ban ngày và chương trình nghệ thuật ánh sáng buổi tối. Nếu muốn tránh đám đông, du khách nên đi lệch các giờ trên.

Du khách không nên ở bên trong quá 4 tiếng vì nhiệt độ xuống thấp rất nhanh sau khi Mặt Trời lặn, gây ảnh hưởng cho sức khỏe.

Một số hoạt động khác của lễ hội 2025:

Bắn pháo hoa: 31/12/2024

Trưng bày tác phẩm băng đăng: Dịp Giáng sinh

Khách quốc tế được gợi ý tham quan Cáp Nhĩ Tân từ ngày 6 đến 20/1/2025, khi lễ hội đã khai mạc cũng tránh kỳ nghỉ năm mới khi khách nội địa đổ về đông.

Du khách có thể mua tour hoặc đi tự túc. Từ Việt Nam không có đường bay thẳng tới Cáp Nhĩ Tân, du khách phải quá cảnh tại ít nhất một sân bay như Quảng Châu, Thâm Quyến, Thượng Hải, Bắc Kinh. Giá vé khứ hồi từ 3 triệu đồng một người.

Tâm Anh (Theo Chinahighlights, Harbin)