Cặp ghế trong ảnh chung của nhà Biden - Carter được đấu giá 11.000 USD

MỹHai chiếc ghế bành nổi tiếng trong ảnh chụp chung giữa vợ chồng ông Biden và vợ chồng ông Carter được một nhà sưu tập mua với giá 11.000 USD.

Susan Jaffe Tane, nhà sưu tập người Mỹ, tuần trước đã trả 10.795 USD để mua hai chiếc ghế bành bọc vải màu be in hoa từ nhà đấu giá Christie's. Đây là hai chiếc ghế trong tấm ảnh gây sốt trên mạng năm 2021 chụp cựu tổng thống Mỹ Jimmy Carter và vợ, bà Rosalynn Carter; cùng tổng thống Mỹ khi đó là ông Joe Biden và phu nhân Jill Biden.

Vợ chồng ông Carter và vợ chồng ông Biden chụp ảnh tại nhà riêng của gia đình ông Carter ở Plains, bang Georgia, hồi tháng 4/2021. Ảnh: AP

Ống kính góc rộng khiến căn phòng trong nhà riêng của gia đình Carter tại Plains, bang Georgia, nhìn như một ngôi nhà búp bê, còn vợ chồng ông Biden như người khổng lồ bên cạnh vợ chồng ông bà Carter.

Julia Jones, nhân viên Christie's, cho rằng hai chiếc ghế khiến gia đình Carter hiện lên gần gũi hơn và đó là lý do cô lựa chọn món đồ này đem đấu giá.

Hai chiếc ghế sẽ được đặt trong căn hộ của Tane ở Manhattan, nơi bà lưu giữ hàng chục cuốn sách liên quan tới các tổng thống Mỹ.

"Khi nhìn thấy tấm hình tổng thống Carter và phu nhân, tôi rất xúc động", bà nói.

Amy Carter, con gái của vợ chồng cựu tổng thống Carter, cho biết gia đình sẽ quyên góp một phần số tiền thu được từ đấu giá cho một tổ chức phi lợi nhuận mà ông bà Carter thành lập. Tổ chức này hoạt động vì mục đích thúc đẩy hòa bình, bảo vệ nhân quyền, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ nguồn lực về sức khỏe tâm thần.

Hồng Hạnh (Theo Washington Post)