Cặp du khách leo núi 12 tiếng để hẹn hò

Hai du khách Mỹ quyết định chinh phục ba đỉnh núi thay vì đi ăn tối để thử thách mức độ hòa hợp trong lần hẹn hò thứ ba.

Ý tưởng nghe có phần "liều lĩnh", nhất là khi hai người trẻ mới hẹn hò được hai lần. Nhưng chính chuyến đi cách đây hai năm đó đã đưa họ lại gần nhau hơn, Eibhlis Gale-Coleman, sống tại Mỹ, nhớ lại.

Eibhlis từng thấy việc hẹn hò "thú vị" với cảm giác hồi hộp, háo hức chờ các tin nhắn, những cuộc trò chuyện và vô số lần đặt bàn ở nhà hàng. Nhưng đến năm 2024, cô bắt đầu thấy việc ngồi đối diện nhau trên những chiếc ghế trong quán ăn bắt đầu trở nên gượng gạo, thậm chí nhàm chán.

Cô cũng bắt đầu khao khát các cuộc phiêu lưu, khám phá những điều mới lạ và hiểu rõ hơn về đối phương không chỉ qua các cuộc hẹn. Vì vậy, khi Greg, bạn trai hiện tại, mời cô đi ăn tối lần thứ ba, cô đã đề nghị "đổi" bằng một chuyến leo núi đường dài 12 tiếng.

Eibhlis Gale-Coleman chụp ảnh cùng bạn trai Greg trong lần leo núi chung đầu tiên. Ảnh: BI

Khi bạn trai gợi ý chinh phục ba đỉnh núi nổi tiếng ở công viên quốc gia Yorkshire Dales: Whernside, Ingleborough và Pen-y-ghent, Eibhlis đồng ý dù đó không phải một buổi đi dạo nhẹ nhàng.

"Chẳng có cách nào hiểu một người rõ hơn ngoài lúc họ kiệt sức. Nếu cuộc trò chuyện vẫn trôi chảy trong một ngày mệt nhoài như vậy, điều đó hẳn phải có ý nghĩa", Eibhlis nói.

Một tuần sau cuộc hẹn, họ thức dậy lúc 4h30, lái xe trong trạng thái còn ngái ngủ để đến điểm xuất phát leo núi ở làng Chapel le Dale. Dù bạn thân đã biết lịch trình và theo dõi vị trí của cô, cảm giác dành cả ngày với một người mới tìm hiểu vẫn khiến Eibhlis đôi chút hồi hộp.

Khi họ bắt đầu đi, trời còn tối đen, không gian yên tĩnh, thi thoảng vang lên tiếng cừu giữa đồng hoang. Họ đi nhầm đường khoảng 10 phút rồi bật cười, sau đó mới tìm được đúng lối mòn. Thời tiết hôm leo núi không đẹp với bùn lầy, sương mù dày đặc che kín cả bầu trời sao. Nhưng hai người dần bắt nhịp, vừa đi vừa trò chuyện và soi đường bằng đèn điện thoại.

Hai tiếng sau đó, họ đã lên tới đỉnh đầu tiên và tiếp tục hướng đến đỉnh thứ hai. Eibhlis nhận ra nếu họ đi ăn tối với nhau như bình thường, có lẽ lúc này đã gần ăn xong và chia tay ra về hoặc tiếp tục cố gắng trò chuyện với nhau trong tiếng ồn của quán bar. Dù bằng cách nào, họ cũng đều cạn kiệt năng lượng.

Nhưng ở giữa núi rừng và sương mù, khoảng cách giữa hai người trở nên thân mật một cách tự nhiên hơn. Sau 4 tiếng, họ cảm thấy gần gũi "một cách đặc biệt".

Greg nhận một tin buồn trên đường đi, họ đã cùng trò chuyện về điều đó khi leo núi. "Tôi uống quá nhiều nước lúc bụng đói và thấy buồn nôn trên đỉnh núi đầu tiên. Anh ấy đã vụng về vỗ lưng cho tôi", Eibhlis nhớ lại. Suốt chuyến đi, họ trò chuyện về nhiều thứ đến mức "không thể nhớ hết".

Hai du khách Mỹ chụp ảnh trong chuyến chinh phục đỉnh Kilimanjaro, Tanzania. Ảnh: BI

13h30, họ chinh phục xong đỉnh núi thứ ba và vỡ òa trong sung sướng vì kết thúc thử thách dù sau đó phải lê bước trở về trong đôi chân phồng rộp, giày ướt sũng.

Buổi hẹn hò lần thứ ba này giúp họ xóa bỏ ranh giới vô hình giữa hai người, khiến mối quan hệ trở nên bền chặt hơn.

Hiện tại, họ vẫn bên nhau, tiếp tục hành trình chinh phục các đỉnh núi yêu thích của mình, trong đó có cả Kilimanjaro - nơi được mệnh danh là Nóc nhà châu Phi. Dù vậy, buổi leo núi trong lần hẹn hò thứ ba hai năm trước vẫn luôn để lại ấn tượng đặc biệt nhất.

"Tôi cảm thấy biết ơn vì đã dám thử một điều khác thường", Eibhlis nói.

Anh Minh (Theo BI)