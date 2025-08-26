Cặp đồng tính Indonesia bị phạt hơn 150 roi

Hai người đàn ông ở tỉnh Aceh bị phạt 76 roi mỗi người, sau khi tòa án kết luận họ quan hệ đồng giới và vi phạm luật Hồi giáo.

Giới chức tỉnh Aceh của Indonesia hôm nay tổ chức buổi thi hành án phạt roi với hai người đàn ông, trước sự chứng kiến của đám đông tại công viên ở thủ phủ Banda Aceh. Bản án ban đầu của họ là 80 roi mỗi người, nhưng cả hai được giảm tổng cộng 8 roi do đã bị giam 4 tháng.

Roslina A. Djalil, quan chức cảnh sát thành phố Banda Aceh, nói rằng hai người bị phát hiện trong nhà vệ sinh công cộng ở công viên hồi tháng 4, sau khi "một người dân báo cảnh sát vì thấy dấu hiệu khả nghi".

Người đàn ông bị phạt roi ở thành phố Banda Aceh, tỉnh Aceh, Indonesia ngày 26/8. Ảnh: AFP

Ngoài hai người này, ba phụ nữ và 5 người đàn ông cũng bị phạt roi công khai vì bị kết tội ngoại tình, gần gũi với người khác giới và đánh bạc trực tuyến.

Quan hệ tình dục đồng tính không bị coi là bất hợp pháp theo luật quốc gia Indonesia, trừ tỉnh Aceh và một số khu vực tuân thủ luật Hồi giáo nghiêm ngặt.

Tại Aceh, người dân địa phương ủng hộ mạnh mẽ phạt roi đối với các hành vi cờ bạc, uống rượu, ngoại tình. Tỉnh này bắt đầu áp dụng luật Hồi giáo sau khi được trao quyền tự trị đặc biệt vào năm 2001, trong nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế phong trào ly khai kéo dài.

Một số nhà hoạt động cho rằng đây là cách đối xử không phù hợp với cộng đồng LGBT và từng kêu gọi chính quyền Aceh chỉnh sửa bộ luật Hồi giáo của họ.

Huyền Lê (Theo AFP)