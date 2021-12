Trung QuốcThanh niên tố bị bạn gái 'đi đường quyền', còn người phụ nữ cũng bóc mẽ bạn trai không có bằng lái.

Cô gái khẳng định 'không quen biết' thanh niên kia khi cảnh sát hỏi về mối quan hệ của hai người. Chàng trai khai bạn gái vừa lái xe vừa uống rượu.

Cặp đôi uống say gọi cảnh sát đến bắt đối phương

Cuối cùng, cô gái bị tạm giữ bằng lái 6 tháng, trừ 12 điểm và phạt 1500 nhân dân tệ (hơn 5 triệu đồng). Người đàn ông do không có bằng lái nên bị tạm giam 7 ngày, phạt 1000 nhân dân tệ (hơn 3,5 triệu đồng). Vụ việc hi hữu xảy ra ngày 19 tháng 11 ở Lâm An, Chiết Giang, Trung Quốc.

Xuka (Theo Weibo VN)