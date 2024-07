Cặp đôi nghỉ làm, bán tài sản đi du lịch vì áp lực

Katie Flynn và Bhavik Mistry bán 95% tài sản, tiết kiệm trong khoảng 1,5 năm để thực hiện chuyến du lịch nhằm thoát khỏi công việc áp lực.

Năm 2022, Katie Flynn và Bhavik Mistry trải qua tuần trăng mật tồi tệ khi Flynn bị nhiễm trùng ở Philippines. Tuần trăng mật một tháng của họ bị cắt ngắn xuống còn một tuần. Vì đều là dược sĩ toàn thời gian ở Ontario, Canada, họ không biết đến bao giờ mới có thể du lịch dài ngày như vậy nữa.

Trong khi Flynn có ba tuần nghỉ phép, Mistry sẽ phải nghỉ không lương theo điều khoản hợp đồng. Công việc khiến cả hai mệt mỏi và Covid-19 cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần. Thời điểm đó, Mistry nghĩ họ không còn là phiên bản tốt nhất của chính mình và cần làm mới bản thân. Anh nói cả hai đã lập kế hoạch tiết kiệm thật nhiều tiền trong 1,5 năm và lên đường với tấm vé một chiều.

"Gia đình ban đầu ngạc nhiên vì tôi muốn bỏ đi mọi thứ đã nỗ lực để có được", Mistry nói. Họ cũng đối mặt với những câu hỏi về việc có con khi cả hai đều đã ở tuổi đầu 30. Cả hai thấy thất vọng vì dường như đó là tất cả những gì mọi người muốn nói khi đến độ tuổi này.

Cặp đôi tại Công viên Quốc gia Ang Thong, Thái Lan. Ảnh: katieandbhav

Theo Flynn, cả hai cũng nghỉ ít hơn bạn bè. Trong khi hầu hết bạn họ đã du lịch dài ngày sau tốt nghiệp, cả hai lao vào học thêm các bằng nâng cao và tốt nghiệp ở giữa tuổi 20 với khoản nợ sinh viên. Do đó, sau vài năm làm việc và khẳng định được năng lực, họ tin đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu chuyến đi.

Họ tham khảo một số blogger du lịch để tính toán chi phí nhưng thấy nhiều mâu thuẫn. Cả hai quyết định du lịch theo cách mình, không tiết kiệm đến mức "cắm trại suốt 365 ngày" nhưng không quá xa hoa. Ngân sách được đặt ra là 45.000 USD một năm, tương đương 123 USD mỗi ngày cho cả hai - ít hơn so với số tiền họ chi tiêu ở Ontario, khoảng 220 USD mỗi ngày.

Họ cũng bán 95% đồ đạc, bao gồm nội thất, đồ điện tử, quần áo và thu về khoảng 7.200 USD. Chi phí cho thuê tầng hầm khoảng 870 USD mỗi tháng cũng giúp Flynn và Mistry có thêm tiền cho chuyến đi.

Điểm dừng chân đầu tiên của cả hai là Nhật Bản vào tháng 5. Vì muốn có một năm tự do, họ hầu như không lên kế hoạch trước. Sau đó, họ tiếp tục tới Thái Lan và tính đi tiếp Malaysia nhưng vì thấy vé máy bay rẻ nên đã đổi ý đi Sri Lanka trước.

"Thật tuyệt khi có thể đưa ra những quyết định như thế", Flynn nói.

Flynn và Mistry. Ảnh: Insider

Theo Insider, Flynn và Mistry không phải những người duy nhất trải qua tình trạng tâm lý như vậy. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa đây là hội chứng do căng thẳng mạn tính tại nơi làm việc gây ra. Khảo sát việc làm tại Mỹ năm 2024 do Hiệp hội Tâm lý học Mỹ thực hiện từ tháng 3 đến tháng 4 với hơn 2.000 người tham gia cho thấy 67% người lao động đã "ít nhất một lần trải qua tình trạng kiệt sức".

Một số người thuộc thế hệ thiên niên kỷ (sinh từ năm 1981 đến năm 1996) như Flynn và Mistry đã chọn cách du lịch dài ngày để thoát khỏi cuộc sống công sở. Flynn và Mistry cũng chưa biết cuộc sống sau một năm bỏ việc sẽ ra sao. Họ vẫn yêu công việc dược sĩ nhưng hiện chỉ muốn sống tự do và không nghĩ quá nhiều.

Hoài Anh (Theo Business Insider)