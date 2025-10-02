Cặp đôi hầu tòa vì 'tình cảm quá đà' trên máy bay

New ZealandĐôi trẻ bị cáo buộc hôn, đụng chạm quá đà trên máy bay dù được nhắc nhở vẫn không dừng, gây khó chịu cho các hành khách khác.

Hôm 30/9, Reuben Jeremy Finn, 30 tuổi cùng bạn gái Bronte LeLievre, 32 tuổi đã bị xét xử tại Tòa án Quận Nelson về tội Thực hiện hành vi khiếm nhã ở nơi công cộng, NZ Herald đưa tin.

Hành vi của cặp đôi này diễn ra trong chuyến bay của hãng Air New Zealand từ Auckland đến Nelson vào 13/11 năm ngoái. Theo cáo buộc, trên máy bay khi này có 48 hành khách khác và 2 tiếp viên hàng không. Cặp đôi ngồi ở hàng ghế thứ ba.

Khi chuyến bay bắt đầu hạ cánh, cặp đôi này bắt đầu hôn hít nhau "quá mức", cơ quan công tố cáo buộc. Một trong hai tiếp viên đã yêu cầu họ dừng lại vì sợ làm phiền những hành khách khác.

Nhưng khi tiếp viên quay đi, Finn và LeLievre lại tiếp tục và được yêu cầu dừng lại nếu không hành vi của họ sẽ được báo cáo lên cơ trưởng. Nhưng Finn vẫn bất chấp, có hành vi khiếm nhã "tăng cấp" hơn.

Sau khi chuyến bay hạ cánh xuống Nelson, cảnh sát đã lên máy bay và bắt cặp đôi này.

Tại tòa, cặp đôi thừa nhận tội danh. Thẩm phán cho hay hành vi của cặp đôi đã gây ra "nhiều bối rối và khó chịu" cho hành khách và phi hành đoàn.

Finn 30 tuổi nhưng đã có 21 tiền án, chủ yếu là về tội gian lận và trộm cắp từ năm 2016 đến năm 2024.

Trong phiên toà này, anh ta bị kết án 6 tháng quản chế cộng đồng và 12 tháng giám sát. Bạn gái sẽ bị tuyên án vào tháng sau.

Ở New Zealand, hành vi khiếm nhã ở nơi công cộng có thể bị phạt tù tối đa hai năm hoặc phạt tiền đến 2.000 NZD (30 triệu đồng), bao gồm cả việc phơi bày, để lộ một cách khiếm nhã các bộ phận cơ thể nhạy cảm.

Hải Thư