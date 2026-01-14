Cặp đôi Gen Z tự thiết kế căn hộ 118 m2 có phòng riêng cho mèo

Căn hộ nằm tại một khu chung cư ở Trung Quốc, có diện tích 118 m2 với phòng khách, bếp và bàn ăn liên thông. Gia chủ là cặp vợ chồng trẻ thuộc thế hệ Gen Z, sống cùng 4 con mèo và 1 chú chó.
Cặp đôi tự thiết kế, và mất gần nửa năm từ khâu lên ý tưởng, xây thô tới hoàn thiện căn hộ.
Toàn bộ căn hộ được định hướng theo tiêu chí dễ dọn dẹp, hạn chế chi tiết thừa, kiểm soát mùi và lông thú bằng dụng cụ chuyên dụng. Cách tổ chức không gian cho thấy việc sống chung với thú cưng vẫn có thể đảm bảo sự gọn gàng, nếu gia chủ bố trí công năng và chọn thiết bị phù hợp ngay từ đầu.
Căn hộ nằm tại một khu chung cư ở Trung Quốc, có diện tích 118 m2 với phòng khách, bếp và bàn ăn liên thông. Gia chủ là cặp vợ chồng trẻ thuộc thế hệ Gen Z, sống cùng 4 con mèo và 1 chú chó.
Cặp đôi tự thiết kế, và mất gần nửa năm từ khâu lên ý tưởng, xây thô tới hoàn thiện căn hộ.
Toàn bộ căn hộ được định hướng theo tiêu chí dễ dọn dẹp, hạn chế chi tiết thừa, kiểm soát mùi và lông thú bằng dụng cụ chuyên dụng. Cách tổ chức không gian cho thấy việc sống chung với thú cưng vẫn có thể đảm bảo sự gọn gàng, nếu gia chủ bố trí công năng và chọn thiết bị phù hợp ngay từ đầu.
Tổng thể không gian sử dụng bảng màu trung tính gồm trắng kem và gỗ sáng. Sàn nhà lát gạch vân gỗ, thi công theo kiểu xương cá, tạo sự liền mạch cho toàn bộ khu sinh hoạt chung. Trần nhà xử lý đơn giản, hạn chế chi tiết trang trí, kết hợp hệ đèn âm trần và đèn thả để ánh sáng lan tỏa đồng đều.
Tổng thể không gian sử dụng bảng màu trung tính gồm trắng kem và gỗ sáng. Sàn nhà lát gạch vân gỗ, thi công theo kiểu xương cá, tạo sự liền mạch cho toàn bộ khu sinh hoạt chung. Trần nhà xử lý đơn giản, hạn chế chi tiết trang trí, kết hợp hệ đèn âm trần và đèn thả để ánh sáng lan tỏa đồng đều.
Điểm nhấn lớn nhất của căn hộ là phòng riêng dành cho 4 con mèo, diện tích khoảng 10 m2.
Điểm nhấn lớn nhất của căn hộ là phòng riêng dành cho 4 con mèo, diện tích khoảng 10 m2.
Không gian này được thiết kế tách biệt hoàn toàn với khu sinh hoạt chung. Bên trong phòng bố trí hệ kệ leo, trụ cào móng, đồ chơi và khu vệ sinh cho mèo.
Không gian này được thiết kế tách biệt hoàn toàn với khu sinh hoạt chung. Bên trong phòng bố trí hệ kệ leo, trụ cào móng, đồ chơi và khu vệ sinh cho mèo.
Gia chủ ưu tiên giải pháp kiểm soát mùi và lông rụng bằng thiết bị lọc không khí chuyên dụng, giúp không gian không có mùi đặc trưng của vật nuôi, hạn chế lông bay và bụi mịn.
Gia chủ ưu tiên giải pháp kiểm soát mùi và lông rụng bằng thiết bị lọc không khí chuyên dụng, giúp không gian không có mùi đặc trưng của vật nuôi, hạn chế lông bay và bụi mịn.
Phòng khách bố trí sofa màu sáng, kích thước lớn, phù hợp sinh hoạt chung và cũng là không gian để thú cưng vui chơi.
Phòng khách bố trí sofa màu sáng, kích thước lớn, phù hợp sinh hoạt chung và cũng là không gian để thú cưng vui chơi.
Kệ tivi dạng rời, tích hợp bánh xe, cho phép di chuyển linh hoạt giữa các khu vực. Giải pháp này giúp không gian phòng khách dễ điều chỉnh bố cục.
Kệ tivi dạng rời, tích hợp bánh xe, cho phép di chuyển linh hoạt giữa các khu vực. Giải pháp này giúp không gian phòng khách dễ điều chỉnh bố cục.
Khu bếp tối ưu chiều ngang hẹp bằng hệ tủ cao kịch trần và mặt bàn chạy liên tục. Tông trắng kết hợp gỗ sáng giúp không gian gọn gàng và sáng sủa.
Khu bếp tối ưu chiều ngang hẹp bằng hệ tủ cao kịch trần và mặt bàn chạy liên tục. Tông trắng kết hợp gỗ sáng giúp không gian gọn gàng và sáng sủa.
Khu vực ăn uống sử dụng bàn chân khối, ghế gỗ tông trầm để cân bằng với tổng thể màu sáng.
Khu vực ăn uống sử dụng bàn chân khối, ghế gỗ tông trầm để cân bằng với tổng thể màu sáng.
Cụm trụ cào móng thiết kế dạng tháp đứng, nhiều tầng, tích hợp chỗ nằm và khoang trú ẩn, giúp mèo có thể leo trèo, quan sát và nghỉ ngơi.
Cụm trụ cào móng thiết kế dạng tháp đứng, nhiều tầng, tích hợp chỗ nằm và khoang trú ẩn, giúp mèo có thể leo trèo, quan sát và nghỉ ngơi.
Không gian phòng khách trở thành khu vui chơi mở cho mèo. Việc cho thú cưng tham gia trực tiếp vào không gian chung giúp chúng thoải mái vận động và giảm căng thẳng.
Không gian phòng khách trở thành khu vui chơi mở cho mèo. Việc cho thú cưng tham gia trực tiếp vào không gian chung giúp chúng thoải mái vận động và giảm căng thẳng.
Phòng ngủ giữ phong cách tối giản, ít đồ, ưu tiên ánh sáng và khoảng trống.
Phòng ngủ giữ phong cách tối giản, ít đồ, ưu tiên ánh sáng và khoảng trống.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)