Cặp đôi Gen Z tự thiết kế căn hộ 118 m2 có phòng riêng cho mèo

Căn hộ nằm tại một khu chung cư ở Trung Quốc, có diện tích 118 m2 với phòng khách, bếp và bàn ăn liên thông. Gia chủ là cặp vợ chồng trẻ thuộc thế hệ Gen Z, sống cùng 4 con mèo và 1 chú chó.

Cặp đôi tự thiết kế, và mất gần nửa năm từ khâu lên ý tưởng, xây thô tới hoàn thiện căn hộ.

Toàn bộ căn hộ được định hướng theo tiêu chí dễ dọn dẹp, hạn chế chi tiết thừa, kiểm soát mùi và lông thú bằng dụng cụ chuyên dụng. Cách tổ chức không gian cho thấy việc sống chung với thú cưng vẫn có thể đảm bảo sự gọn gàng, nếu gia chủ bố trí công năng và chọn thiết bị phù hợp ngay từ đầu.