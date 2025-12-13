Cặp đôi dùng giấy tờ giả mua đất vẫn được cấp sổ đỏ, lừa ngân hàng

Hà NộiCùng cảnh thất nghiệp, Dung và Giang làm giả danh tính, giấy kết hôn để mua và được cấp sổ đỏ cho mảnh đất, qua mặt ba cán bộ ngân hàng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng.

Ngày 12/12, Nguyễn Thị Dung, 36 tuổi, bị TAND Hà Nội tuyên 19 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Bị cáo 3 tiền án các năm 2021, 2023 và tháng 4/2025 đều về các tội trên. Tổng hợp hình phạt với bản án gần nhất, 12 năm tù, Dung phải chấp hành tổng cộng 30 năm (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Liên quan vụ án, Trần Hoàng Giang, 33 tuổi, quê Phú Thọ, bị phạt 15 năm tù. Bị cáo cũng có một tiền án năm 2011 về tội Giao cấu với trẻ em.

Trong vụ án hiện tại, VKSND Hà Nội xác định hai người quen nhau từ 2018. Do cùng thất nghiệp, họ bàn nhau làm giả giấy tờ để vay tiền Sacombank rồi chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Khoảng tháng 8/2018, Dung tìm hiểu quy trình vay vốn của các ngân hàng và thấy Phòng giao dịch Sóc Sơn của Sacombank có thủ tục thuận lợi, giải ngân nhanh nên chọn là nơi gây án.

Theo quy định, nếu vợ chồng cùng vay, hạn mức sẽ cao hơn nên Dung bàn với Giang giả làm vợ chồng để cùng đứng tên hồ sơ.

Cả hai thời điểm này đều có nợ xấu. Dung mượn hình ảnh CMND bạn bè rồi tự lăn dấu vân tay; yêu cầu Giang cung cấp ảnh thẻ, đặc điểm nhận dạng để làm CMND giả. Dung tự soạn trích lục kết hôn và bịa giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mang tên Giang để chứng minh năng lực tài chính. Các giấy tờ này được một người không rõ lai lịch làm giả với giá 3 triệu đồng.

Có giấy tờ giả, Dung nộp hồ sơ vay 3 tỷ đồng tại Sacombank, Phòng giao dịch Sóc Sơn.

Dùng giấy tờ giả đi mua đất, vẫn được cấp sổ đỏ

Theo quy trình, Dung và Giang phải đưa nhân viên ngân hàng đi thẩm định tài sản bảo đảm. Dung tiếp tục gian dối, hỏi mượn tài sản của bạn bè để chứng minh năng lực tài chính.

Cô ta nói dối một người bạn rằng đang vay vốn cho em gái đi xuất khẩu lao động, mượn xưởng may của bạn để trình với ngân hàng. Khi cán bộ xuống kiểm tra, Dung dặn bạn và công nhân nói xưởng là của mình.

Dung cũng dùng giấy tờ để mua một thửa đất giá một tỷ đồng, rồi tìm một mảnh đất tương tự nhưng ở vị trí đắc địa hơn, trị giá khoảng 6 tỷ đồng, để giới thiệu đó là tài sản của "vợ chồng Dung".

Ngày 24/8/2018, Dung và Giang dùng giấy tờ giả chứng minh quan hệ vợ chồng tại Văn phòng công chứng để mua thửa đất một tỷ đồng và được cấp sổ đỏ. Sổ này được Dung cung cấp cho cán bộ ngân hàng, kèm số điện thoại của người tự nhận là chủ cũ thửa đất. Khi được gọi xác minh, người này nói đất đã bán với giá gần 6 tỷ đồng.

VKS xác định người trả lời điện thoại là người Dung nhờ đóng giả.

Nhân viên ngân hàng so sánh diện tích, hướng, vị trí thửa đất đã khảo sát với thông tin trên sổ đỏ, thấy tương đồng nên hoàn thiện hồ sơ vay. Ngày 30/8/2018, Sacombank giải ngân 3 tỷ đồng, Dung chi tiêu hết, không chia cho Giang.

Khoảng hai tuần sau, cán bộ ngân hàng phát hiện thửa đất dùng thế chấp không phải thửa đất được thẩm định, giá trị thấp hơn khoản giải ngân nên tố giác.

'Nhân viên ngân hàng bị đánh lạc hướng'

Mảnh đất một tỷ đồng mà Dung và Giang mua bằng giấy tờ giả hiện được định giá 3,5 tỷ đồng (tháng 3/2023).

Văn phòng Công chứng và Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Sóc Sơn, khi làm thủ tục mua bán và cấp sổ đỏ, không phát hiện giấy tờ giả. Các đơn vị này được xác định làm đúng quy trình, không hưởng lợi, không biết mục đích chiếm đoạt nên không bị xử lý.

Các nhân viên Sacombank không phát hiện thửa đất được thẩm định khác với tài sản thế chấp. Nhà chức trách nhận định họ bị đánh lạc hướng bởi nhiều thông tin gian dối do Dung, Giang đưa ra, không nhận diện được thủ đoạn và không hưởng lợi nên không cấu thành tội phạm.

Những người bạn cho Dung mượn CMND, cho mượn nhà xưởng cũng không biết mục đích gian dối và không hưởng lợi nên không bị truy cứu.

Hải Thư