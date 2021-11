Cặp đôi cùng chinh phục 7.5 IELTS dù đi làm bận rộn

Không ngừng phát triển bản thân để xây dựng sự nghiệp thành công hơn, cặp đôi Ngọc Bảo - Thủy Tiên đã cùng nhau thi đạt 7.5 IELTS.

Võ Huỳnh Ngọc Bảo (30 tuổi, kỹ sư phần mềm) và Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên (28 tuổi), trợ lý giám đốc là điển hình cho câu ca dao "Đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn". Với mong muốn nâng cao khả năng tiếng Anh và sở hữu tấm bằng IELTS 7.0 để thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, Bảo - Tiên cùng nhau lập kế hoạch và phấn đấu học tập, thành công chinh phục điểm 7.5 ấn tượng.

Chia sẻ về hành trình học IELTS, cặp đôi cho biết: "Vợ chồng mình luôn mong muốn cải thiện tiếng Anh để mở rộng cơ hội nghề nghiệp tương lai. Bên cạnh đó, hai vợ chồng cũng hướng tới đi du học để phát triển hơn nữa nên chọn học IELTS vì chứng chỉ này có thể khẳng định khả năng sử dụng tiếng Anh toàn diện đồng thời là điều kiện để hoàn thành hồ sơ du học".

Do vẫn đang sử dụng tiếng Anh trong công việc hàng ngày, cặp đôi đã tìm hiểu kỹ về chứng chỉ và sắp xếp thời gian tự học sau giờ làm. Vừa học vừa làm, Bảo - Tiên cùng hỗ trợ nhau ở các kỹ năng đối phương đang yếu, cải thiện band điểm toàn diện hơn. Mặc dù vậy, do công việc bận rộn cộng thêm bài thi IELTS có tính học thuật cao nên cặp đôi gặp không ít khó khăn và bế tắc khi mãi không vượt band điểm 6.0. Vì thế, hai người kết hợp học thêm một khóa học tại trung tâm IELTS Fighter để nâng cao kỹ năng hơn với giáo viên có kinh nghiệm luyện thi chuyên môn giỏi.

Võ Huỳnh Ngọc Bảo (30 tuổi), kỹ sư phần mềm và Nguyễn Huỳnh Thủy Tiên (28 tuổi) cùng đạt 7.5 IELTS.

Chinh phục 8.5 Listening và 8.0 Writing với bí kíp đơn giản

Thế mạnh của Ngọc Bảo là Listening (8.5) còn Thủy Tiên là Writing (8.0) và cặp đôi đã có những cách khác nhau để tận dụng tối đa những nguồn học miễn phí, tài liệu học tập chất lượng, góp phần cải thiện kỹ năng mỗi ngày.

Chia sẻ về cách luyện nghe, Ngọc Bảo cho hay: "Listening là phần mình tự tin nhất nên khi đi thi không bị áp lực và làm bài thuận lợi hơn. Bình thường, mình đều gắn liền việc học với những điều mình thích như nghe nhạc, xem Youtube... Ban đầu, mình nghe nhạc, chỉ đơn giản là thư giãn, tập trung nghe kỹ, nhưng cũng nhờ đó mà quen dần với tiếng Anh.

Khi bắt đầu học tiếng Anh mình chọn các kênh Youtube nổi tiếng về documentary (tài liệu) như Brightside, Improvement Pill, Infographic Show bởi những channel này thường nói rất chậm và dễ nghe. Các kênh này cũng có đa dạng chủ đề hay để mình lựa chọn nghe. Ngoài ra, để quen cách nói của người bản xứ, mình hay xem những kênh theo chủ đề riêng mà mình thích như CaptainSauce, Grind this game... về game. Video trên những kênh này mang tính cá nhân, gần gũi với ngôn ngữ đời thường nên dễ học hơn."

Bài thi IELTS có quy chuẩn format, dạng bài, chủ đề học thuật riêng nên chàng kỹ sư dành nhiều thời gian để phân tích các dạng bài trong Listening, tìm hiểu các kỹ thuật làm bài đồng thời luyện đề nhiều để mở rộng vốn từ học thuật của bản thân. Thời điểm luyện thi tại trung tâm, giáo viên hướng dẫn luyện đề tỉ mỉ giúp Bảo nhanh chóng cải thiện kỹ thuật làm bài và cẩn trọng với những bẫy như paraphrase (diễn đạt lại câu, từ sử dụng những từ ngữ khác) trong bài nghe.

Cặp đôi cùng chinh phục 7.5 IELTS dù đi làm bận rộn Ngọc Bảo và Thủy Tiên chia sẻ về hành trình cùng nhau học IELTS.

Riêng với Thủy Tiên, kỹ năng Writing là một thế mạnh sau nhiều năm học tập và làm việc. Cô chia sẻ: "Tôi luôn tập trung viết với tiêu chí logic và mạch lạc là trên hết. Khi mới bắt đầu luyện IELTS, tôi tập trung diễn đạt, giải thích các ý chính xác trên nền tảng từ vựng, ngữ pháp cơ bản nhất. Sau này khi học thêm được nhiều từ vựng nâng cao và cách diễn đạt ăn điểm từ giáo viên thì tôi áp dụng linh hoạt hơn để tăng điểm theo tiêu chí chấm thi của Writing".

Khi đưa ra một luận điểm, Thủy Tiên đưa thêm explanation (lý do vì sao điều đó quan trọng), fact (sự thật) và nếu được sẽ có ví dụ cụ thể. Điều này làm cho structure (cấu trúc) bài viết được mạch lạc và rõ ràng hơn. Ngoài ra: "Sau khi đã vững về diễn đạt ý, tôi bắt đầu chọn upgrade (nâng cấp) từ ngữ thường dễ bị dùng lặp lại để nâng điểm trên tiêu chí từ vựng cho bài viết. Tôi hay search synonym (tìm từ đồng nghĩa) của từ bằng Google, sau đó kiểm tra lại nghĩa (meaning) và cách sử dụng (usage) bằng từ điển uy tín như Cambridge để có thể đưa vào bài một cách chính xác nhất", Thủy Tiên chia sẻ.

Ngoài ra, Thủy Tiên cũng khuyên người học nâng cấp câu, kết hợp các câu đơn thành câu ghép bằng relative clause (mệnh đề quan hệ). Để bài viết đạt band điểm cao hơn, thí sinh nên thêm các trạng từ bổ nghĩa cho động từ trong bài. Ví dụ: strongly believe, dramatically increased... Một mẹo nhỏ để tiết kiệm được thời gian và giúp bài viết trôi chảy hơn là sử dụng một số cụm nhất định. Thủy Tiên thường viết mở bài bằng It is debatable whether... và kết thúc bằng Therefore, it is reasonable that...".

Để phát triển thêm các kỹ năng khác, điều quan trọng mà cặp đôi chia sẻ là Practice (Luyện tập). Bảo - Tiên sử dụng các sách luyện đề theo khóa học tại trung tâm và sách từ Nhà xuất bản Cambridge. Những giờ học trên lớp, cặp đôi dành 100% tập trung để học và ghi nhớ kiến thức, phân tích và làm đề, theo dõi sát phần chữa đề, giải đáp thắc mắc của giáo viên. Tại nhà, hai người dành thời gian sau giờ làm và cuối tuần để luyện và chữa đề nhuần nhuyễn.

Ngoài ra theo chia sẻ của Bảo - Tiên, bên cạnh tìm cho mình một người bạn đồng hành trong suốt hành trình thì người học nên tận dụng những buổi học hoặc những giờ ôn luyện tập trung miễn phí tại các địa chỉ uy tín (cặp đôi tận dụng lớp bổ trợ Speaking - Writing miễn phí vào mỗi thứ bảy, chủ nhật của IELTS Fighter) để có thêm thời gian cùng luyện tập với bạn học, giáo viên, giúp mở rộng kiến thức và rèn luyện tốt hơn cho kỳ thi.

Chứng chỉ 7.5 IELTS giúp Bảo và Tiên khẳng định năng lực tiếng Anh đồng thời nâng cấp hồ sơ và kinh nghiệm của bản thân.

Cặp đôi cho biết thêm, trong thời gian tới sẽ tiếp tục dành thời gian nâng cao các kỹ năng nghiệp vụ và tìm kiếm các cơ hội mới để phát triển sự nghiệp thành công hơn.

