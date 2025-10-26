Cặp đôi bị chính quyền hủy lễ cưới vì khách mời vi phạm 30 lỗi giao thông

PhápĐoàn khách mời đã vi phạm hơn 30 lỗi giao thông khi di chuyển từ nhà cô dâu chú rể đến tòa thị chính để đăng ký kết hôn, khiến thành phố quyết định hủy buỗi lễ.

Một cặp đôi dự kiến làm lễ cưới tại tòa thị chính thành phố Mulhouse (tỉnh Haut-Rhin, Pháp) sáng 18/10. Tuy nhiên, trên đường đến đó, đoàn xe hộ tống cô dâu chú rể đã không thể đến đích vì những lý do "không hay ho gì", theo France 3 Region.

Toàn bộ các vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera phạt nguội. "Vượt đèn đỏ, lái xe ngược chiều, hành khách ngồi trên bệ cửa xe, chạy quá tốc độ...", bà Michèle Lutz, Thị trưởng Mulhouse, liệt kê trên mạng xã hội. Tổng cộng, ít nhất 30 lỗi vi phạm cùng số tiền phạt tương ứng đã được cảnh sát thành phố ghi nhận.

Ngay sau khi biết tin, Thị trưởng Lutz đã đưa ra quyết định dứt khoát: hủy buổi đăng ký kết hôn. "Tôi đã đến địa điểm tổ chức đám cưới và gặp cô dâu chú rể để nhấn mạnh rằng hành vi này là hoàn toàn không thể chấp nhận được từ phía khách mời", bà nói, trước khi công bố lệnh trừng phạt.

Đám cưới bị hoãn sang một ngày khác.

Thành phố Mulhouse nổi tiếng với các quy tắc ứng xử xã hội nghiêm ngặt. Dù là ngày vui nhất đời, người dân cũng phải đảm bảo an toàn, không gây rối hoặc ảnh hưởng đến cộng đồng.

Trước đó, ngày 21/6, một đám cưới khác từng bị hủy do hành vi hỗn loạn của cô dâu chú rể. Mulhouse và nhiều thành phố lân cận đã áp dụng quy tắc ứng xử văn minh từ năm 2011. Trong đó có quy định: Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đám cưới, cô dâu, chú rể cùng khách mời cam kết tôn trọng luật giao thông đường bộ.

Tuy nhiên, Thị trưởng thành phố đang cân nhắc tiến xa hơn bằng việc hạn chế số lượng khách mời đến tòa thị chính trong lễ đăng ký kết hôn. Khách mời tham dự tiệc tại nhà hàng hoặc tư gia của cô dâu chú rể không bị hạn chế.

Ngoài ra, thành phố cũng đã cấm sử dụng xe thể thao, xe phân khối lớn trong các lễ rước dâu. Quy định này được ban hành sau một sự cố đau lòng năm 2015, khi một người cao tuổi bị xe đám cưới đâm trọng thương.

Hải Thư