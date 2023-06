Cặp đôi bán vàng cưới đi trăng mật 63 tỉnh thành

Cặp đôi ở Lâm Đồng quyết định bán vàng cưới để du lịch khắp đất nước trong hơn hai tháng, tạo nên chuyến trăng mật đáng nhớ.

Cùng số tiền, thay vì chọn đi du lịch Châu Âu vài ngày như nhiều cặp đôi khác, Minh Khoa (29 tuổi) và Thúy Ái (28 tuổi) ở Lâm Đồng đã chọn đi du lịch tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam. "Chúng tôi nghĩ muốn khám phá thế giới thì nên hiểu rõ về đất nước mình trước", cặp đôi chia sẻ.

Khoa và Ái học chung lớp cao đẳng và làm chung một công ty sau khi ra trường. Ngày 1/1 năm nay họ về chung một nhà sau 10 năm quen biết.

Ý tưởng đi xuyên Việt xuất phát từ Ái, để hưởng trăng mật, đồng thời kỷ niệm 10 năm cặp đôi yêu nhau. May mắn, cấp trên và đồng nghiệp của cả hai nhiệt tình hỗ trợ để họ vừa có thể làm việc online vừa thực hiện chuyến đi.

Khoa và Ái lên kế hoạch cho chuyến đi bằng ôtô cá nhân dài hơn 11.000 km từ trước hai tháng. Họ khởi hành vào ngày 11/3, rong ruổi tổng cộng 71 ngày với chi phí 109 triệu đồng. Một phần số này là tiền bán vàng cưới, còn lại là tiền tiết kiệm

Trong hơn hai tháng đi khắp đất nước, cặp đôi trải nghiệm gần hết các cung đường ven biển từ Kiên Giang đến Quảng Ninh; đặt chân đến hai cực là cực Nam (Đất Mũi, Cà Mau) và cực Bắc (Lũng Cú, Hà Giang); đến hai mũi đầu và cuối của đất nước là mũi Sa Vĩ (TP Móng Cái, Quảng Ninh) - mũi Cà Mau (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau); lên đỉnh Fansipan - đỉnh núi cao nhất Đông Dương; ghé thăm ngã ba Đông Dương; điểm đầu và cuối đường Hồ Chí Minh; trải nghiệm tứ đại đỉnh đèo (Mã Pì Lèng, Ô Quy Hồ, Khau Phạ, Pha Đin).

Họ cũng tham gia lễ hạ cờ tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đến các địa danh in trên những tờ tiền có mệnh giá 20.000 đồng (chùa Cầu, TP Hội An, Quảng Nam), 50.000 đồng (Nghinh Lương Đình, Phu Văn Lâu, TP Huế), 200.000 đồng (hòn Đỉnh Hương, TP Hạ Long, Quảng Ninh) và 500.000 đồng (Ngôi nhà tranh tại làng Sen, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Khi đến mỗi vùng đất, Khoa và Ái đều cố gắng trải nghiệm những hoạt động đặc trưng tại đó như hái mận ở Mộc Châu; khám phá hang động ở Quảng Bình; đi chợ nổi, thăm các vựa trái cây ở miền Tây; xem ếch bay, cá nhảy ở Cù Lao Sơn, Cần Thơ. Cặp đôi cũng thưởng thức một số món đặc sản địa phương như mực nhảy Vũng Áng, Pa pỉnh tộp (cá gập nướng) của người dân tộc Thái ở Sơn La, vịt quay Lạng Sơn.

Nhờ chuẩn bị chu đáo, chuyến đi diễn ra khá thuận lợi, với chỉ vài lần lạc đường. Đáng nhớ nhất là lần đi men theo con đường mòn nằm ở sườn núi tìm đến điểm cực Bắc ở Hà Giang, cả hai đi lạc đến gần sát biên giới, phải quay trở lại tìm đường khác.

Sau chuyến đi, kiến thức về địa lý, văn hóa Việt Nam của cả hai được cải thiện đáng kể. Đây cũng là cách tiếp thu kiến thức trực quan và dễ nhớ hơn so với học theo sách. Khi ghé thăm một số địa danh lịch sử, Khoa và Ái đều nghe thuyết minh của các hướng dẫn viên bản địa. "Từng sự kiện được thuật lại một cách chân thực và sinh động, với những chứng tích lịch sử ngay trước mắt khiến mình xúc động, in sâu vào tâm trí", Thúy Ái chia sẻ.

Khi được hỏi đâu là tỉnh thành hay địa điểm đẹp nhất, cả hai lắc đầu vì không trả lời được. Với họ miền Bắc được thiên nhiên ưu ái cho cảnh quan hùng vĩ, miền Trung là thiên đường biển đảo, Tây Nguyên có vẻ đẹp của núi rừng, còn miền Nam lại mang nét đẹp của vùng sông nước và sự dễ mến của người dân.

"Nhưng cung đường ven biển từ Vũng Tàu đến Quảng Ninh rất đáng để trải nghiệm", Thúy Ái gợi ý.

Điều khiến họ cảm thấy không vui là rác tràn lan ở nhiều điểm du lịch cùng tình trạng chèo kéo, chặt chém gây mất thiện cảm của du khách. Khoa và Ái bắt chuyện với một vài khách ngoại quốc, họ bày tỏ ấn tượng với phong cảnh Việt Nam, nhưng không nhiều người cho biết sẽ quay lại. "Chúng tôi cảm thấy buồn khi đất nước được thiên nhiên ưu ái nhưng sự đầu tư và quản lý của ngành du lịch còn hạn chế, bỏ lỡ cơ hội phát triển", Khoa cho biết.

Đây là chuyến đi ý nghĩa của cả hai trước tuổi 30, cùng người bạn đời chung chí hướng. "Vợ chồng tôi không hối hận và tiếc số vàng cưới đã bán vì những gì chuyến đi mang lại dùng tiền cũng không mua được", Ái nói. Cặp đôi dự định thực hiện thêm nhiều chuyến đi khác trong tương lai để học hỏi kiến thức mới và khám phá thêm những cảnh đẹp của đất nước.

