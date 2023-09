Cáp điện trên đường song hành cao tốc Long Thành bị trộm

TP HCMSau 10 ngày thông xe, nhiều trụ đèn trên tuyến song hành cao tốc bị cạy nắp, cắt trộm cáp điện làm đèn đường không sáng, gây mất an toàn về đêm.

Một trụ đèn bị cạy nắp cắt cáp điện bên trong trên tuyến song hành. Ảnh: Hạ Giang

Khu vực có nhiều trụ đèn bị cắt trộm cáp ở ngã ba tuyến song hành cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với đường số 4, kéo dài đến cầu Mương Kênh, TP Thủ Đức. Đoạn này dài khoảng 500 m, hai bên đất trống, không nhà dân, được ghi nhận hơn 10 trụ đèn bị cạy nắp, lấy trộm đường cáp bên trong.

Đại diện Công ty TNHH Xây dựng Giao thông T&T (nhà thầu thi công) cho biết việc trộm dây cáp xảy ra sau vài ngày tuyến thông xe hôm 17/9. Do nhà thầu không có sẵn vật tư thay thế, những trụ điện bị cắt cáp không sáng, nguy cơ mất an toàn về đêm. Hiện, Công an TP Thủ Đức xác minh, xử lý vụ việc.

Đèn đường không hoạt động do cáp điện bị mất trộm. Ảnh: Hạ Giang

Khởi công năm 2017, đường song hành cao tốc TP HCM - Long Thành dài gần 4 km, rộng 20 m, kết nối đại lộ Mai Chí Thọ đến Vành đai 2. Trong đó đoạn gần 3 km từ đường Nguyễn Thị Định đến Đỗ Xuân Hợp thông xe trước. Phần còn lại chưa có mặt bằng và vướng thủ tục sẽ được hoàn thành năm 2024.

Hướng tuyến đường song hành. Đồ họa: Khánh Hoàng

Tình trạng mất trộm thiết bị tại các công trình hạ tầng hay xảy ra tại TP HCM. Tháng 8 năm ngoái, hàng loạt đồng hồ nước ở khu vực trung tâm thành phố giá trị khoảng trăm triệu đồng bị lấy trộm. Trước đó, hơn 40 nắp chắn rác trên cầu Ba Son nối quận 1 với TP Thủ Đức, vừa khánh thành cũng bị mất trộm. Cao tốc Bến Lức - Long Thành mất cắp nhiều thiết bị dù chưa hoàn thành.

