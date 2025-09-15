Cấp cứu tai nạn, y tá òa khóc vì nhận ra nạn nhân là bạn trai

Thái LanTrên đường đi làm về, một nữ y tá đã dừng xe để cấp cứu một vụ tai nạn, không biết nạn nhân mắc kẹt trong chiếc xe biến dạng lại là bạn trai mình.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h50 ngày 6/9, trên quốc lộ 347 ở tỉnh Ayutthaya, miền trung Thái Lan, theo nhật báo Khaosod. Một chiếc SUV Mitsubishi màu trắng được cho là đã mất lái và đâm vào cột điện trên dải phân cách giữa. Cú va chạm khiến toàn bộ bên phải của chiếc xe bị phá hủy. Tài xế 42 tuổi bị mắc kẹt bên trong chiếc xe biến dạng. Đội cứu hộ đã phải dùng dụng cụ cắt thủy lực để phá cửa xe, đưa tài xế ra ngoài.

Đúng lúc này, một nữ y tá khoa cấp cứu vừa tan ca tại Bệnh viện Ayutthaya tình cờ ngang qua. Cô đã dừng xe, chạy đến hỗ trợ. Khi đến gần và nhìn thấy khuôn mặt của tài xế, cô đột nhiên òa nức nở vì nhận ra người đàn ông bị thương nặng chính là bạn trai của mình, người vừa chạy xe trước cô ít phút.

Các nhân chứng cho biết dù đau đớn tột cùng, nữ y tá vẫn tiếp tục hô hấp nhân tạo cho bạn trai rồi theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Dù vậy, bạn trai của cô vẫn không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đội cứu hộ phải dùng dụng cụ cắt thủy lực công suất lớn để đưa nạn nhân ra khỏi chiếc xe biến dạng vì tai nạn. Ảnh: Khaosod

Hoàn cảnh bi thảm của vụ tai nạn được Khaosod đưa tin, nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của nhiều người. "Thật khó để tưởng tượng nỗi đau xé lòng ấy lớn đến nhường nào. Tôi xin chia buồn cùng bạn. Mong rằng tình yêu của anh ấy sẽ tiếp tục dẫn lối và an ủi bạn. Cầu chúc bạn được bình an", một người chia sẻ.

"Sang chấn tâm lý chắc hẳn rất khủng khiếp. Hy vọng bạn không bị Rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Tôi cũng từng tìm thấy chồng mình sau một vụ tai nạn ven đường. Tôi đã phải giữ bình tĩnh và xử lý mọi việc từng bước một. Bây giờ, chỉ cần đi xe máy thôi cũng khiến tôi lo lắng", một người khác viết.

Bình Minh (Theo Khaosod)