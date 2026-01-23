Cấp cứu nam sinh mắc bệnh lạ từ vết chuột cắn

Hà NộiSau khi bị chuột cắn ở cổ tay, nam sinh 16 tuổi sốt cao 40 độ, được chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh Sodoku - một trong những thể bệnh nhiễm nguy hiểm.

Ngày 23/1, TS Trịnh Văn Sơn, Chủ nhiệm khoa Bệnh lây đường máu, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết bệnh nhân nhập viện khi sốt 39-40 độ C, người nóng bừng, gai rét và rất mệt mỏi. Kết quả xét nghiệm ghi nhận chỉ số bạch cầu tăng cao, vùng cổ tay phải sưng đỏ. Các bác sĩ chẩn đoán nam sinh mắc Sodoku, một thể nhiễm trùng nguy hiểm do vi khuẩn từ chuột gây ra.

Trước đó 4 tuần, bệnh nhân bị chuột cắn vào cổ tay phải. Do vết thương nhỏ, ít chảy máu, em chỉ rửa sơ qua và không đến cơ sở y tế. Một tuần sau, vị trí vết cắn bắt đầu sưng đỏ nhưng không đau nhiều nên gia đình tiếp tục theo dõi tại nhà. Đến khi xuất hiện cơn sốt cao không dứt, gia đình mới đưa em đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ chỉ định điều trị đặc hiệu bằng kháng sinh cephalosporin kết hợp Doxycycline. Sau hai ngày dùng thuốc, bệnh nhân cắt sốt, vết thương ở cổ tay hết sưng nề. Nam sinh xuất viện sau một tuần điều trị với sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân mắc bệnh nguy hiểm do chuột cắn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sốt do chuột cắn (Rat-bite fever - RBF) là bệnh nhiễm trùng toàn thân hiếm gặp nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bệnh lây truyền chủ yếu qua vết cắn, cào hoặc tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết như nước tiểu, nước bọt của loài gặm nhấm.

Bệnh có hai thể chính do hai loại vi khuẩn gây ra. Vi khuẩn Streptobacillus moniliformis gây thể Haverhill, phổ biến ở Bắc Mỹ và châu Âu, ủ bệnh ngắn (3-10 ngày) với triệu chứng sốt cao đột ngột, đau khớp di chuyển và phát ban lòng bàn tay, bàn chân. Tại châu Á, vi khuẩn Spirillum minusgây thể Sodoku thường gặp hơn. Thể này ủ bệnh lâu (1-4 tuần), gây sốt cao, rét run, viêm nhiều khớp và phát ban.

Theo ông Sơn, điểm nguy hiểm của bệnh là vết chuột cắn thường đã lành lặn, không còn sưng viêm vào thời điểm khởi phát sốt. Điều này khiến bệnh nhân và bác sĩ dễ bỏ qua yếu tố dịch tễ, dẫn đến chẩn đoán muộn. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh đối mặt nguy cơ biến chứng nặng như suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, viêm nội tâm mạc, viêm màng não với tỷ lệ tử vong lên tới 13%. Tuy nhiên, bệnh đáp ứng tốt với các nhóm kháng sinh như Penicillin hoặc Doxycycline nếu phát hiện sớm.

Bác sĩ khuyến cáo người dân khi bị chuột cắn cần rửa ngay vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trong ít nhất 15 phút, sau đó sát khuẩn chuyên dụng. Người bệnh tuyệt đối không nặn, chích hoặc đắp các loại lá, thuốc dân gian lên vết thương. Sau khi sơ cứu và băng kín bằng gạc sạch, nạn nhân cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, theo dõi sát sao các dấu hiệu bất thường.

Lê Nga