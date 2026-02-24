Cấp cứu do uống viên cường dương kèm thuốc đau tim

TP HCMNgười đàn ông 52 tuổi tụt huyết áp sâu, choáng váng phải nhập viện sau khi uống viên "cường dương cấp tốc" mua trên mạng rồi ngậm thêm thuốc trị đau thắt ngực.

Bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health khi đã qua cơn nguy kịch nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi. Kết quả kiểm tra ghi nhận huyết áp tụt còn 90/58 mmHg, tim đập nhanh 112 lần/phút. Bác sĩ Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health, xác định đây là ca điển hình của tương tác thuốc nguy hiểm giữa nhóm ức chế PDE5 (trị rối loạn cương) và nhóm nitrate (trị bệnh tim mạch). Cả hai loại đều có cơ chế giãn mạch, khi kết hợp sẽ khiến huyết áp tụt không phanh, gây ngất, sốc, thậm chí đe dọa tính mạng.

Trước đó, do căng thẳng, thiếu ngủ và lịch tiệc tùng dày đặc dịp Tết dẫn đến "khó cương", người đàn ông tự ý mua sản phẩm quảng cáo là "thảo dược tăng cường sinh lý tác dụng nhanh". Sau khi uống, ông thấy chóng mặt, vã mồ hôi và đứng không vững. Lầm tưởng bệnh tim tái phát, ông ngậm thêm viên nitroglycerin (thuốc giãn mạch vành) dưới lưỡi. Chỉ vài phút sau, huyết áp tụt mạnh khiến người nhà phải đưa đi cấp cứu.

Bác sĩ Duy cho biết dịp Tết là thời điểm nhiều nam giới gặp áp lực duy trì phong độ chăn gối trong khi sức khỏe suy giảm vì rượu bia và thức khuya. Tâm lý e ngại đi khám khiến họ tìm đến các loại "kẹo ngậm", "nước tăng lực" hay "thảo dược cấp tốc" trôi nổi.

Thực tế, nhiều sản phẩm gắn mác "thảo dược an toàn" thường bị trộn lén hoạt chất ức chế PDE5 với liều lượng không kiểm soát. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) từng nhiều lần cảnh báo về các loại "chocolate tình dục" chứa thành phần ẩn này. Tại châu Âu, dữ liệu y khoa ước tính có thời điểm hơn 50% nam giới sử dụng phải thuốc trị rối loạn cương giả hoặc bị pha trộn.

Trong y học, thuốc ức chế PDE5 là loại kê đơn, chống chỉ định tuyệt đối với người đang dùng thuốc nitrate. Việc sử dụng sai cách, đặc biệt khi kết hợp rượu bia, có thể gây đau đầu, đỏ mặt, khó tiêu hoặc tình trạng cương cứng kéo dài gây đau đớn.

Chuyên gia khuyến cáo người có bệnh lý nền tim mạch, đang dùng thuốc huyết áp hoặc dự phòng nitrate tuyệt đối không tự ý sử dụng các sản phẩm cường dương trôi nổi. Nếu xuất hiện triệu chứng choáng váng, đau tức ngực, tim đập nhanh hoặc nhìn mờ sau khi dùng thuốc, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay lập tức.

"Phong độ bền vững không đến từ một viên thuốc bí truyền, mà đến từ cơ thể được chăm sóc đúng cách", bác sĩ Duy nhấn mạnh, khuyên nam giới nên trao đổi với bác sĩ để giải quyết gốc rễ vấn đề thay vì mạo hiểm sức khỏe.

Lê Phương