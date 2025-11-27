Cấp bách ứng phó ô nhiễm không khí ở Hà Nội

Các cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp được đề nghị giảm công suất hoặc dời lịch bảo dưỡng trong những ngày chất lượng không khí ở mức rất xấu.

Ngày 27/11, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản đề nghị các bộ, ngành triển khai biện pháp cấp bách ứng phó với đợt ô nhiễm không khí tại TP Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Đề nghị được đưa ra dựa theo số liệu quan trắc từ hệ thống giám sát chất lượng môi trường quốc gia và dự báo khí tượng xác định trong khoảng 10 ngày tới, miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, sẽ xuất hiện hình thái thời tiết bất lợi (hiện tượng nghịch nhiệt, lặng gió, sương mù), làm giảm khả năng khuếch tán các chất ô nhiễm trong không khí.

Nguy cơ nồng độ bụi mịn PM 2.5 tích tụ có khả năng tăng cao, chỉ số chất lượng không khí AQI vượt 150, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và các hoạt động kinh tế, xã hội.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội năm 2023. Ảnh: Ngọc Thành

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty, chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện, thép, hóa chất, phân bón ở phía Bắc rà soát, đảm bảo các hệ thống xử lý khí thải được vận hành, hoạt động hiệu quả, đạt hiệu suất cao trong thời điểm này; tuyệt đối không xả thải chưa qua xử lý ra môi trường trong mọi trường hợp.

Đồng thời, doanh nghiệp nghiên cứu, áp dụng phương án điều tiết, giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch bảo dưỡng, sửa chữa lớn trong những ngày có cảnh báo ô nhiễm ở mức "rất xấu" (AQI trên 200) để giảm tải lượng phát thải ra môi trường.

Bộ Xây dựng được đề nghị chỉ đạo các Ban Quản lý dự án chuyên ngành, chủ đầu tư, nhà thầu thi công công trình xây dựng, giao thông trọng điểm thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong thi công như che chắn, rửa xe, phun sương dập bụi; phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét tạm dừng các hạng mục thi công phát sinh bụi lớn như phá dỡ, đào đất, san lấp trong những ngày chất lượng không khí ở mức "Nguy hại".

Bộ Xây dựng cũng được đề nghị phối hợp với các địa phương tổ chức phân luồng giao thông hợp lý tại các khu vực nội đô và cửa ngõ đô thị để hạn chế ùn tắc giao thông dẫn đến ô nhiễm cục bộ, tích tụ ô nhiễm; tăng cường kiểm soát tải trọng và các điều kiện an toàn kỹ thuật, che chắn của phương tiện vận tải, vận chuyển vật liệu xây dựng. Đường ngoại thành Hà Nội bụi mù mịt. Ảnh: Gia Chính

Bộ Công an được đề nghị chỉ đạo cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện chở vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi vật liệu; phương tiện quá niên hạn sử dụng, xả khói đen khi tham gia giao thông. Cảnh sát môi trường, công an xã phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép. Bộ Y tế được đề nghị chỉ đạo các cơ sở y tế, cơ quan truyền thông ngành y tế tăng cường phổ biến hướng dẫn chăm sóc sức khỏe cho người dân; khuyến cáo các biện pháp bảo vệ sức khỏe cho nhóm người nhạy cảm, người già, trẻ em, người có bệnh hô hấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo được đề nghị chỉ đạo cấp sở ở Hà Nội và các tỉnh, thành lân cận thông báo, hướng dẫn trường học hạn chế hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức "Xấu" trở lên. Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các tập đoàn, tổng công ty chỉ đạo các đơn vị thành viên, các cơ sở, nhà máy ở Hà Nội và lân cận rà soát quy trình vận hành, đảm bảo các hệ thống xử lý bụi, khí thải hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng các quy chuẩn; khuyến khích các đơn vị xem xét điều chỉnh giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch các công đoạn sản xuất phát sinh nhiều bụi, khí thải như thổi lò, khởi động lò, nghiền nguyên liệu sang thời điểm điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi hơn.