Cặp anh em ruột cùng làm shipper cho BEST Express

Nhìn thấy hiệu quả cũng như sự ổn định từ nghề giao hàng của anh Phạm Văn Thắng, em gái anh cũng quyết tâm gia nhập đội ngũ shipper của BEST Express.

Anh Phạm Văn Thắng (1996) là nhân viên giao hàng của bưu cục BEST Express Quảng Xương, Thanh Hóa. Gần 5 năm theo nghề, anh có cơ hội làm việc tại nhiều bưu cục trong hệ thống BEST. Trước đó, anh làm nghề lái xe, đánh bắt hải sản trên biển nhưng khi nhận thấy có thể làm việc gần nhà tại các bưu cục nhượng quyền, anh đã ứng tuyển và được gia đình ủng hộ.

Sau một thời gian làm việc, anh nhận thấy đây là môi trường làm việc thích hợp, công việc ổn định, và thu nhập khá so với mức sống ở quê giúp anh có thể chăm lo tốt cho gia đình nhỏ của mình.

Phạm Văn Thắng là một trong những shipper xuất sắc của bưu cục BEST Express Quảng Xương, Thanh Hóa. Ảnh: BEST Express

Hiện, trung bình mỗi ngày anh giao 70-80 đơn, tỷ lệ thành công khoảng 80%. Theo anh, điều cần nhất để hoàn thành tốt việc giao hàng là hiểu thói quen của khách hàng, giờ giao nhận thuận tiện, phương thức thanh toán chủ yếu được sử dụng... để giao hàng cho phù hợp. Ngoài ra, khi giao tiếp với khách, anh luôn dặn bản thân cần có thái độ chuẩn mực dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Ngoài những lưu ý với người nhận hàng, Thắng còn chủ động hỗ trợ các shop xử lý sự cố hàng hóa nhanh chóng, dứt điểm. Nhờ đó, anh thường được các shop online tin tưởng gửi hàng hóa.

Nhìn thấy hiệu quả từ công việc giao hàng, em gái của Thắng - Phạm Thị Gái (sinh năm 2002) cũng mong muốn được thử sức với nghề giao nhận. Thấy được quyết tâm của em, Thắng đã đưa em gái vào thử việc tại cùng bưu cục từ đầu năm 2023.

Phạm Thị Gái là nữ nhân viên giao nhận của bưu cục Quảng Xương. Ảnh: BEST Express

Thời gian đầu, Thắng chia sẻ kinh nghiệm để giúp em gái nhanh chóng bắt kịp công việc như hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng shipper để gọi khách, cách sắp xếp hàng hóa và lộ trình giao hàng sao cho tối ưu, giao được nhiều hàng trong thời gian ngắn nhất.

Sau thời gian làm thử, nhờ kết quả hoàn thành tốt lại cảm thấy yêu thích công việc nên Phạm Thị Gái tiếp tục ở lại bưu cục làm việc. Sự đồng hành của hai anh em Thắng lan tỏa nét đẹp lao động cho nhiều anh chị em trong bưu cục.

Chị Gái đang dỡ hàng từ trên xe tải. Ảnh: BEST Express

Đại diện BEST Express cho biết, mỗi shipper đều có hoàn cảnh riêng nhưng ai cũng hết mình vì công việc, đảm bảo giao những kiện hàng cho khách hàng nguyên vẹn và nhanh chóng. "Shipper là cầu nối của các shop đến với khách hàng, sự cống hiến của shipper đã mang đến cho khách hàng trải nghiệp dịch vụ trọn vẹn và hoàn thiện hơn", đại diện doanh nghiệp này nói thêm.

Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2019, đến nay BEST Express đã phát triển mạng lưới 650 bưu cục và 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động. Sau hơn 4 năm phát triển, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới khắp 63 tỉnh, thành toàn quốc với công suất xử lý đơn hàng đạt 2,2 triệu đơn mỗi ngày. Bên cạnh dịch vụ chuyển phát nhanh đó, đơn vị mang đến hệ sinh thái dịch vụ toàn diện với dịch vụ vận chuyển xuyên biên giới BEST Cross-border, các giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới BEST Software, dịch vụ vận chuyển hàng hóa BEST Cargo giúp khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp để phát triển kinh doanh.

Tuệ Anh