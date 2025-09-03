Cấp ẩm da với CeraVe chứa ba ceramides thiết yếu

Bộ sản phẩm CeraVe chứa ba loại ceramides thiết yếu và công nghệ khóa ẩm MVE độc quyền 48 giờ, giúp cấp ẩm, tăng cường hàng rào bảo vệ da.

Theo đại diện CeraVe, ceramides là acid béo chiếm đến 50% lipid ở lớp ngoài cùng của da tự nhiên, đồng thời là một trong ba thành phần cấu tạo hàng rào bảo vệ, giữ ẩm và ngừa hư tổn từ tác nhân môi trường, qua đó hạn chế mụn, chàm, vẩy nến hay viêm da cơ địa.

Tuy nhiên, ceramides tự nhiên thường mất đi vì lão hóa và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời cùng loạt nhân tố gây hại từ môi trường. Do đó, để duy trì làn da khỏe đẹp, chị em nên bổ sung ceramides thiết yếu.

Thực tế rất nhiều người quan niệm chỉ da khô mới cần dưỡng ẩm nhưng quan niệm này là sai lầm. Theo nhiều tài liệu từ NCBI, da khô, dầu, mụn hay nhạy cảm đều cần phải cấp ẩm. Mỗi loại da sẽ có một sản phẩm chuyên biệt, hỗ trợ tăng vẻ mướt mịn, khỏe mạnh.

CeraVe hoạt động 20 năm, là nhãn hiệu chăm sóc da số một tại Mỹ, được nghiên cứu bởi các chuyên gia da liễu. Ảnh: CeraVe

Với quan niệm thấu hiểu khoa học làn da, từ ngày đầu, CeraVe lấy ceramides làm cốt lõi để phát triển các dòng làm đẹp, tích hợp công nghệ độc quyền MVE. Trong đó, công thức chăm sóc kết hợp ba loại ceramides thiết yếu 1, 3, 6-II và cấp khóa ẩm 48 giờ được xem là di sản thương hiệu.

Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp đa dạng, từ chăm sóc da mặt đến toàn thân, chú trọng yếu tố lành tính, khả năng cấp ẩm, khóa ẩm, làm sạch.

Trong đó, dòng chăm sóc toàn thân có kết cấu mỏng nhẹ, chứa axit hyaluronic và ba loại ceramides quan trọng, thấm nhanh và khô thoáng, hỗ trợ dưỡng ẩm, phục hồi hàng rào bảo vệ da, không gây nhân mụn và ngừa bít tắc lỗ chân lông. Chị em có thể chọn dạng sữa hoặc kem, đáp ứng yêu cầu của da thường lẫn khô.

Bên cạnh nhu cầu làm sạch, thương hiệu quan niệm cần cung cấp thêm độ ẩm sau khi rửa, không gây bít tắc lỗ chân lông, kiểm soát tốt dầu thừa và dịu nhẹ.

"Sữa rửa mặt CeraVe không chứa dầu, không gây căng khô, nhẹ nhàng tẩy da chết. Sản phẩm chứa niacinamide hỗ trợ làm dịu, duy trì độ ẩm tự nhiên của da với axit hyaluronic. Quan trọng nhất, sữa rửa mặt cho da nào cũng luôn chứa ba loại ceramides", đại diện nhà sản xuất nói.

Dòng dưỡng phục hồi hàng rào bảo vệ da mặt, dưỡng ẩm 10 lớp và cấp khóa ẩm 48 giờ. Trong khi đó, dòng Oil Control Moisturising Gel-cream chứa phức hợp niacinamide, silica và tinh bột bắp, hỗ trợ kiềm dầu lành tính, se khít lỗ chân lông, phù hợp da dầu mụn.

Với da thường hoặc đang trị liệu, dòng PM Facial Moisturising Lotion chứa axit hyaluronic và ciacinamide, có thể hỗ trợ giữ nước, làm dịu da. Sữa chống nắng dưỡng ẩm chỉ số SPF 50 PA++++ cùng màng lọc tia UVA/UVB có thể ngăn ngừa tác động của ô nhiễm, phục hồi hàng rào bảo vệ, phù hợp mọi loại da.

"Chăm da mụn không đơn thuần tập trung vào trị liệu mà cần được phục hồi, tránh tình trạng mụn bị kích ứng hoặc vòng lặp mụn mãi không hết", đại diện thương hiệu nhấn mạnh. Với quan niệm ấy, CeraVe tung bộ sản phẩm tác động kép - khép vòng lặp mụn Blemish Control gồm: sữa rửa mặt, gel, serum.

Cụ thể, dòng CeraVe Blemish Control Cleanser góp phần làm sạch sâu, kiểm soát nhờn, giảm mụn nhờ thành phần salicylic acid và đất sét tinh khiết, đồng thời chứa ba ceramides giúp duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh.

Blemish Control Gel chứa phức hợp AHA, BHA nhẹ nhàng tẩy tế bào da chết, gom còi mụn, giảm thâm, hỗ trợ cải thiện lỗ chân lông và duy trì hàng rào bảo vệ da.

Trong khi đó, Resurfacing Retinol Serum với retinol dạng bọc có thể đẩy nhanh quá trình tái tạo tế bào, hỗ trợ giảm thâm sau mụn, làm đều màu da nhờ thành phần cam thảo.

Trọn bộ sản phẩm được phát triển bởi đội ngũ chuyên gia da liễu giàu kinh nghiệm và đều chứa ba loại ceramides thiết yếu (1, 3, 6-II), hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ, dưỡng ẩm dịu nhẹ.

"CeraVe là nhãn hàng số một tại Mỹ, được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Mọi người nên tìm hiểu kỹ sản phẩm trước khi sử dụng và mua tại kênh phân phối chính hãng để tránh tiền mất - tật mang", đại diện thương hiệu nói thêm.

Đông Vệ