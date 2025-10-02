Cấp 2.500 tỷ đồng hỗ trợ địa phương ảnh hưởng bão Bualoi

Thủ tướng Phạm Minh Chính cấp 2.524 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 15 tỉnh thành khắc phục hậu quả cơn bão Bualoi, ngày 2/10.

Tỉnh Tuyên Quang được hỗ trợ 200 tỷ đồng, Cao Bằng 195, Lạng Sơn 20, Lào Cai 200, Thái Nguyên 20, Phú Thọ 20, Sơn La 200, Lai Châu 24, Điện Biên 90, Ninh Bình 20, Thanh Hóa 200, Nghệ An 500, Hà Tĩnh 500, Quảng Trị 200, TP Huế 135 tỷ đồng.

Số tiền này dùng để hỗ trợ dân sinh, sửa chữa đê điều, hồ chứa, công trình phòng chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách do ảnh hưởng bởi bão Bualoi và các đợt thiên tai khác từ đầu năm.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính và các địa phương được hỗ trợ chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, điều kiện sử dụng số tiền nêu trên.

Thành phố Yên Bái bị ngập do ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Ảnh: Giang Huy

Bão Bualoi đổ bộ Nghệ An - bắc Quảng Trị ngày 29/9, gây tổ hợp thiên tai ở khắp Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Đến chiều nay, bão Bualoi đã làm 49 người chết, 16 người mất tích, 153 người bị thương, 200 nhà đổ sập, hơn 169.000 nhà hư hỏng, tốc mái, hơn 64.000 nhà ngập, 1.435 điểm trường bị ảnh hưởng...

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận 672 tỷ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão Bualoi qua các tài khoản ngân hàng. Trong đợt hỗ trợ đầu tiên, 260 tỷ đồng được phân bổ cho các địa phương bị ảnh hưởng. Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị - nơi tâm bão đi qua - mỗi tỉnh nhận 30 tỷ đồng. Ninh Bình và Thanh Hóa nhận 20 tỷ đồng; Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang mỗi địa phương 15 tỷ đồng. Các tỉnh còn lại được hỗ trợ 10 tỷ đồng.

Chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ít nhất mỗi người một ngày lương ủng hộ người dân bị ảnh hưởng bởi bão.

Vũ Tuân