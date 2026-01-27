Cao Văn Bình được nhắc bài thế nào ở loạt luân lưu thắng Hàn Quốc

Arab SaudiĐằng sau sự tự tin của Cao Văn Bình là sự hỗ trợ của HLV thủ môn Lee Woon-jae, khi Việt Nam đánh bại Hàn Quốc 7-6 ở loạt luân lưu trận tranh giải ba U23 châu Á 2026.

Theo nhật báo Hàn Quốc Chosun, HLV Lee Woon-jae đã phân tích video và nghiên cứu thói quen sút 11m của các cầu thủ Hàn Quốc.

Trước loạt luân lưu, HLV Kim Sang-sik đã hỏi Văn Bình "có thể làm theo chỉ đạo của HLV Lee không?", và thủ môn sinh năm 2005 gật đầu. "Sau đó, trước mỗi lượt sút của Hàn Quốc, HLV Lee nói bằng tiếng Việt để chỉ hướng 'phải' hoặc 'trái'. Một cầu thủ dự bị được cắt cử đứng cạnh sẽ ra dấu bằng tay cho thủ môn Cao Văn Bình bằng tín hiệu đặc biệt chỉ trong đội biết", bài viết trên tờ này có đoạn.

Pha cản bóng xuất sắc của Cao Văn Bình trên chấm 11 m Cao Văn Bình cản phá cú sút của Bae Hyun-seo giúp Việt Nam thắng Hàn Quốc 7-6 ở loạt luân lưu trong trận tranh giải ba U23 châu Á 2026.

Thời làm cầu thủ, Lee được xem là "quái kiệt" trong giới thủ môn Hàn Quốc về tài cản phá phạt đền. Tại giải vô địch quốc gia K-League, ông đã cản phá thành công 26 trong số 58 quả phạt đền, đạt tỷ lệ cứu thua 44,8% - cao nhất trong lịch sử giải đấu. Ở cấp đội tuyển, Lee là người hùng cản cú đá của Joaoquin giúp Hàn Quốc thắng Tây Ban Nha 5-3 ở loạt luân lưu tứ kết World Cup 2002.

Trong sáu lượt sút của Hàn Quốc ở sân King Abdullah tối 23/1, sự hỗ trợ của HLV Lee giúp Văn Bình đoán đúng hướng ba lần ở lượt một, hai và bốn. Đến lượt thứ bảy quyết định, Văn Bình cho biết đã hướng ánh mắt về khu kỹ thuật, nhưng thủ môn Trần Trung Kiên ra dấu để anh tự quyết định. "Tôi nhìn vào mắt cầu thủ Hàn Quốc, thấy anh ta để ý đến góc tay phải của tôi nên phản xạ nhanh và bắt bài được", Văn Bình nói về tình huống đổ người sang phải ngăn cú sút của Bae Hyun-seo.

Trái ngược Văn Bình, thủ môn Hwang Jae-yun đổ người sai hướng cả bảy lượt sút. Anh chọn bên phải ở sáu lượt đầu, đến lượt bảy thì chọn ngược lại nhưng vẫn bị Nguyễn Thanh Nhàn đánh lừa, dẫn đến thất bại 6-7 trước Việt Nam.

Thủ môn Cao Văn Bình, HLV Lee Woon-jae, thủ môn Trần Trung Kiên, Phạm Đình Hải (từ trái sang) sau trận thắng Hàn Quốc ở trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 24/1/2026. Ảnh: AFC

Việt Nam trở thành đội duy nhất toàn thắng ba loạt đá luân lưu ở vòng chung kết U23 châu Á. Năm 2018, Việt Nam, với thủ môn Bùi Tiến Dũng, lần lượt thắng Iraq 5-3 tại tứ kết và Qatar 4-3 ở bán kết.

Lee Woon-jae là thủ môn huyền thoại của Hàn Quốc, từng dự bốn kỳ World Cup 1994, 2002, 2006 và 2010. Ông thi đấu 133 trận cho ĐTQG, trở thành thủ môn Hàn Quốc duy nhất gia nhập "Century Club" (tri ân các cầu thủ thi đấu trên 100 trận cho ĐTQG). Thành tựu lớn nhất ông đạt được giai đoạn này là đứng thứ tư World Cup 2002, đứng thứ ba Asian Cup 2000 và 2007. Lee và Kim Sang-sik là đồng đội ở đội tuyển Hàn Quốc từ năm 2000 đến 2007.

Ở cấp CLB, Lee Woon-jae gắn bó chính với hai CLB là Suwon Samsung Bluewings (1996-2010) và Jeonnam Dragons (2011-2012), với 451 trận. Ông vô địch Cup CLB châu Á (nay là AFC Champions League Elite) mùa 2001-2002, vô địch K-League 1 bốn lần (1998, 1999, 2004, 2008), FA Cup ba lần (2002, 2009, 2010).

Lee cũng giành nhiều danh hiệu cá nhân, gồm đội hình châu Á tiêu biểu tại World Cup vào năm 2002, cầu thủ xuất sắc K-League 2008. Ngoài ra, ông bốn lần lọt đội hình tiêu biểu K-League 1 (1999, 2002, 2004, 2008) và đội hình tiêu biểu Asian Cup 2007.

Sau mùa 2012, Lee Woon-jae giải nghệ, chuyển sang làm HLV thủ môn U23 Hàn Quốc (2013 - 2015), đội tuyển Hàn Quốc (1/2016 - 6/2016). Ông cũng làm việc ở CLB cũ Suwon (2017-2018), U23 Trung Quốc (2018-2020), rồi đồng hành trong ban huấn luyện của HLV Kim Sang-sik tại Jeonbuk Hyundai Motors (12/2020 – 6/2023).

