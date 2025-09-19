Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết xói lở do 'tháo gờ chắn nước'

Lâm ĐồngMột số gờ bêtông chắn nước bị đục bỏ được cho là nguyên nhân gây xói lở cục bộ trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện đã được sửa.

Ngày 18/9, Ban quản lý dự án cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết cho biết đã hoàn tất khắc phục các vị trí xói lở, hở hàm ếch trên đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc – Hàm Liêm. Đơn vị huy động máy đào múc đất, đắp và đầm chặt các hố xói.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan quản lý xác định nhiều đoạn gờ chắn nước dọc mép đường bị đơn vị bảo trì đục bỏ, một số hư hỏng do xe va chạm, khiến nước tràn xuống, gây xói chân cột hộ lan.

"Chúng tôi đã xây lại các đoạn gờ chắn để ngăn tái diễn sự cố", ông Nguyễn Khắc Việt, Giám đốc dự án, nói.

Theo ông Phạm Tuấn, cán bộ Cục Quản lý đường bộ IV, việc đục gờ xuất phát từ tình huống mưa lớn, nước không kịp thoát ở khu vực thấp. Đơn vị bảo trì phải tháo gờ để khơi dòng, bảo đảm an toàn cho xe chạy.

Ban quản lý dự án khẳng định tuyến đường được thi công đúng thiết kế, cứ vài chục mét có máng rãnh thu nước. Hơn hai năm khai thác trước đây không xảy ra sự cố, lần này xói lở do mưa lớn bất thường.

Theo Trạm khí tượng Bắc Bình, nửa đầu tháng 9, khu vực có 11 ngày mưa lớn, nhiều ngày trên 150 mm. Tổng lượng mưa 15 ngày đạt 1.250 mm, cao gấp 1,7 lần cùng kỳ năm ngoái.

Mưa lớn cũng gây tràn cát xuống cao tốc tại xã Hàm Liêm, do nước dồn từ các khu đất nông nghiệp hạ cốt, khai thác cát trái phép. Ban quản lý dự án phối hợp chính quyền địa phương đào mương, nắn dòng để tránh cát chảy xuống đường. "Xã đã tăng cường tuần tra, ngăn khai thác cát trái phép", ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm, nói.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại khu vực qua xã Hàm Liêm xảy ra tràn cát. Ảnh: Việt Quốc

Ngày 16/9, sau phản ánh của báo chí, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng kiểm tra tình trạng xói lở. Hôm qua, Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã đến hiện trường, chưa công bố kết quả.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, vốn đầu tư 10.853 tỷ đồng, đưa vào khai thác hơn hai năm trước. Đây là một đoạn thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông, kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TP HCM.

Việt Quốc