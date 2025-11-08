Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết ngập sâu sau mưa lớn

Lâm ĐồngMưa lớn tối 7/11 khiến nhiều đoạn cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị sạt lở, ngập sâu gần nửa mét, giao thông gián đoạn.

Sau trận mưa kéo dài, đất đá từ khu đồi cao ở thôn Trũng Liêm, xã Hàm Liêm, (Bình Thuận cũ) tràn xuống lấp kín rãnh dọc, khiến nước ngập lên nửa phần đường hướng Bắc – Nam.

Cách đó khoảng 18 km, tại xã Hàm Kiệm, lũ từ thượng nguồn đổ về không kịp thoát qua cống. Ban đầu nước chỉ ngập nửa mặt đường, sau lan ra toàn bộ làn phải của tuyến, đoạn ngập sâu gần nửa mét kéo dài hơn 30 m.

Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị ngập nước trong đêm Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị ngập nước, tối 7/11. Video: Tuấn Tư

Đến gần 20h, mưa giảm nhưng các hồ chứa ở thượng nguồn vẫn xả lũ khiến mực nước tiếp tục dâng, tràn qua cả làn trái. Lực lượng bảo trì đường bộ huy động nhân công dọn đất đá, khơi thông rãnh thoát nước giảm ngập.

CSGT tuần tra cao tốc cùng đơn vị quản lý lập rào chắn, cấm đường tại nút giao Ma Lâm (hướng Bắc – Nam), hướng dẫn xe sang quốc lộ 28 hoặc quốc lộ 1. Chiều ngược lại được đặt biển cảnh báo, chóp nón ngăn làn 1, cho xe tạm đi làn 2.

Khu vực ngập nước được đặt cảnh báo. Ảnh: Tuấn Tư

Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết dài hơn 100 km, đi qua Bình Thuận, là một phần của tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, thiết kế 4 làn, tốc độ tối đa 90 km/h. Từ tháng 9 đến nay, tuyến liên tục xảy ra sạt lở, ngập nước sau mưa lớn, ảnh hưởng lưu thông.

Tư Huynh