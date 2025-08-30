Cao tốc từ Dầu Giây đi Vĩnh Hảo kẹt xe nhiều đoạn

Lâm ĐồngNhiều ôtô gặp sự cố khiến đoạn cao tốc Dầu Giây – Phan Thiết và Phan Thiết – Vĩnh Hảo (tỉnh Bình Thuận cũ) ùn tắc trong ngày đầu nghỉ lễ 2/9.

Ngày 30/8, lượng xe từ TP HCM ra miền Trung du lịch và về quê tăng cao trên cao tốc Bắc Nam. Trong giờ cao điểm từ 11h đến 15h, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra một số sự cố, khiến dòng xe ùn tắc cục bộ, di chuyển chậm.

Hiện trường 3 ôtô va chạm trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, trưa 30/8. Ảnh: Người dân cung cấp

Trên cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, trưa nay, ba ôtô 5-7 chỗ chạy cùng chiều đã tông nhau trên đoạn qua xã Tân Minh. Các xe bị móp méo phần đầu và đuôi. Không xảy ra thương vong, nhưng các ôtô gặp nạn dừng giữa đường, gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Khoảng 12h, một ôtô gặp sự cố không thể di chuyển trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tại vị trí cách nút giao Vĩnh Hảo khoảng 6 km. Ôtô dừng giữa làn trong dải phân cách, khiến dòng xe qua đây trong giờ cao điểm ùn tắc hơn km.

Đến 14h30 cùng ngày, một ôtô khác đang chạy hướng Nam – Bắc lao ra khỏi cao tốc, lọt xuống khu đất trống bên đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết tại đoạn qua xã Lương Sơn. Đầu xe bị hư hỏng nặng, người trong ôtô bị xây xát.

Dòng xe ùn tắc nhẹ cục bộ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay sau khi các sự cố xảy ra, CSGT tuần tra cao tốc có mặt điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp lực lượng cứu hộ giải phóng hiện trường.

Lễ 2/9 năm nay nghỉ kéo dài 4 ngày, nhiều người ở TP HCM chọn đi du lịch ở xa, nhất là ra các tỉnh miền Trung. Ngoài quốc lộ 1, tuyến cao tốc từ thành phố đi ra Phan Thiết, Nha Trang được nhiều tài xế lựa chọn.

Tư Huynh