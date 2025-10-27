Cao tốc sạc không dây cho xe điện

Pháp đang vận hành thí điểm đường cao tốc đầu tiên trên thế giới trang bị hệ thống sạc động không dây cho phép xe điện sạc pin trực tiếp khi chạy qua.

Đường sạc không dây cho xe điện chạy qua ở Pháp. Ảnh: Electreon

Electrive hôm 25/10 đưa tin liên minh đứng đầu là công ty VINCI Autoroutes, Electreon, VINCI Construction và Đại học Gustave Eiffel tiến hành dự án "Charge as you drive" (Sạc khi xe chạy) trên đường cao tốc A10 cách Paris, Pháp, khoảng 40 km về phía tây nam. Dự án thí điểm này đã tiến vào giai đoạn hoạt động thực tế sau khi thẩm định toàn diện trong phòng thí nghiệm, bao gồm kiểm tra độ bền và thử nghiệm mặt vỉa hè. Các cuộn dây sạc cảm ứng được lắp trên đoạn đường dài 1,5 km và nguyên mẫu phương tiện như xe tải hạng nặng, xe đa dụng, xe chở khách và xe buýt chạy qua trong điều kiện thường ngày.

Dữ liệu thử nghiệm ban đầu rất hứa hẹn khi hệ thống cảm ứng cung cấp công suất tối đa trên 300 kW và trung bình hơn 200 kW ở điều kiện tối ưu. Theo Nicolas Notebaert, giám đốc điều hành VINCI Autoroutes, việc triển khai công nghệ này trên mạng lưới đường chính của Pháp cùng với trạm sạc sẽ thúc đẩy điện khí hóa phương tiện giao thông hạng nặng, qua đó giảm lượng khí nhà kính từ lĩnh vực vận chuyển hàng hóa.

Công nghệ sạc cảm ứng động bao gồm cuộn dây sạc bên dưới mặt đường có thể kích hoạt từ trường. Khi phương tiện trang bị cuộn dây nhận chạy qua bên trên cuộn dây truyền dẫn, từ trường tạo ra dòng điện để nạp vào bộ pin trên xe hoặc cung cấp trực tiếp cho motor. Khác với sạc tĩnh, phương tiện không cần dừng lại hoặc cắm sạc mà tiếp tục di chuyển và nhận năng lượng trên đường đi. Giải pháp này giúp sạc liên tục trong lúc chuyển động, giảm thời gian chờ và cho phép sử dụng bộ pin nhỏ nhẹ hơn, nhờ đó xe chở hàng nặng có thể tăng sức chịu tải.

Công nghệ trên dựa vào sắp xếp chính xác cuộn dây nhận và truyền dẫn, theo dõi truyền điện thời gian thực thông qua cảm biến và phần mềm tích hợp, ứng dụng vật liệu bền có thể chịu tình trạng giao thông đông đúc trong nhiều năm. Thông qua giảm phụ thuộc vào bộ pin lớn nặng vài tấn và sạc tĩnh siêu cao áp, công nghệ sạc cảm ứng động cung cấp giải pháp để giảm khí thải từ vận chuyển hàng trên đường bộ ở quy mô lớn. Bộ pin nhỏ nhẹ có chi phí thấp hơn và đòi hỏi ít vật liệu thô hơn, giúp tăng cường tính bền vững cho ngành công nghiệp vận tải.

Trong khi đường cao tốc A10 ở Pháp là dự án đầu tiên thử nghiệm sạc cảm ứng động, nhiều nước khác cũng đang phá triển hệ thống đường sạc điện tiên tiến (ERS). Đức bắt đầu xây dựng đoạn đường sạc cảm ứng trên đường cao tốc A6 gần Bavaria, sử dụng công nghệ của Electreon. Các dự án thí điểm khác ở Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Israel cũng đang khám phá công nghệ sạc động bằng cảm ứng hoặc dẫn điện.

Dự án tại Pháp sẽ tiếp tục thu thập dữ liệu về độ tin cậy, khả năng cung cấp điện khi lưu thông thực tế, nhu cầu bảo trì và chi phí vòng đời của hệ thống sạc trong những tháng tới. Nếu thành công, công nghệ sạc cảm ứng động sẽ được mở rộng trên hàng nghìn kilomet đường ở Pháp và nhiều nước khác.

An Khang (Theo Interesting Engineering, Electrive)